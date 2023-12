Ten Hag, el entrenador de las siete vidas

Los 'red devils' han perdido 11 de los 23 partidos que han disputado en esta temporada Scott McTominay puso énfasis en la actitud de los jugadores para mejorar como equipo y reforzó la figura del técnico neerlandés en el vestuario

Tiene Erik Ten Hag una suerte parecida a la que ostenta un gato y las siete vidas que se dice que tienen, porque pese haber demostrado que la irregularidad es el lema que define a su equipo, el neerlandés sigue en el cargo y ya va camino de los 100 partidos como técnico del Manchester United.

Si bien venía de sumar cuatro victorias en los últimos cinco partidos de Premier League, los 'red devils' volvieron a sucumbir frente al renacido Bournemouth de Andoni Iraola. Old Trafford presenció un 0-3 que supuso una bofetada a mano abierta para un equipo que no se acaba de saber cuando está recuperando sensaciones. Una continuidad que parece utópica, sobre todo en Europa. Este martes será el Bayern de Múnich (21:00 horas) quien visite el Teatro de los Sueños, porque sí, el conjunto mancuniano necesitará un milagro para seguir avanzando a la siguiente ronda de la Champions. De lo contrario, puede verse fuera de lo que ha sido un auténtico esperpento de fase de grupos.

Sin embargo, y pese a múltiples adversidades, Scott McTominay ha expresado públicamente que están del lado de Erik Ten Hag, pese unas declaraciones sorprendentes: "No es solo un caso como el de otros entrenadores, donde a veces ha sido un poco tóxico: los chicos están firmemente detrás del entrenador". A lo que añadió que la responsabilidad de rendimiento también recae en los jugadores "ante todo", porque "el entrenador no puede hacer demasiado desde el margen".

Erik Ten Hag, tras la derrota frente al Bournemouth | AFP

Expresó también Ten Hag que en parte la falta de regularidad venía precedida por las lesiones, pero que hay que tener la actitud adecuada: "Sé que este equipo puede rendir a niveles realmente altos. No es como lo hicimos hace tres meses; no, lo hicimos la semana pasada". Utilizaría McTominay, en cambio, la baza del "implacable" calendario, que no cesa, pero no con la voluntad de excusarse.

De 23 partidos disputados, entre todas las competiciones, el combinado mancuniano ha perdido en 11 de ellos, lo que supone prácticamente la mitad de los encuentros que han jugado.