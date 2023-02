Ten Hag anuncia tres probables bajas ante el Barça: Antony, Martial y McTominay

"No puedo decir al cien por cien si van a estar disponibles ante el Barcelona", señaló en rueda de prensa... aunque todo hace indicar que serán baja Exculpó la actitud del argentino Alejandro Garnacho, por sus quejas al ser sustituido, y dijo que es una "fortaleza de su juego" el ser tan "emocional".

Erik Ten Hag, técnico del Manchester United, habló sobre las bajas importantes que tiene el club tanto en el mediocampo como en ataque, donde el entrenador no pudo contar con jugadores como Antony, Anthony Martial y Scott McTominay.

Según el técnico, ninguno de los tres llegaría al partido del domingo, aunque no descartó al 100% que se pierdan el partido del Camp Nou. “Obviamente, tenemos algunos días, pero no espero [que vuelvan a tiempo]. No puedo decirles al 100 por cien [si van a estar para la ida ante Barcelona], pero no creo que surjan nuevos inconvenientes en el equipo”, comentó, haciendo referencia al estado físico del trío ausente por lesión.

El preparador neerlandés exculpó la actitud del argentino Alejandro Garnacho, que se ha quejado cuando ha sido sustituido, y dijo que es una "fortaleza de su juego" el ser tan "emocional".

El argentino ha sido sustituido en los últimos tres partidos que ha jugado contra el United y no ve puerta desde el 13 de noviembre, cuando le dio la victoria a su equipo ante el Fulham. "Es un jugador muy emocional y es algo que traslada a su juego. Quiere ganar, quiere jugar, no quiere perderse ni un minuto y creo que es algo positivo. Tiene mucha confianza en sí mismo y quiere ayudar hasta el final. Pero también entiende que el equipo está siempre por encima y acepta las decisiones", dijo este viernes Ten Hag en rueda de prensa.