Taylor Swift, ¿posible compradora del Notts County?

Los propietarios del club desmintieron la noticia de la posible adquisición de la cantante estadounidense Los actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney se hicieron en su día con el Wrexham de la misma categoría

La conocida cantante estadounidense Taylor Swift no comprará el Notts County de la Ligue Two (cuarta división inglesa), el club profesional más antiguo del mundo, tal y como confirmó el club a través de sus redes sociales.

Los propietarios del conjunto de Notthingam desmintieron la noticia aparecida en la prensa británica sobre la posible adquisición de Swift, en la línea de lo que ya hicieron antes los actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney, con el Wrexham de la misma categoría.

"Aunque decepciones a los/as Swifties entre nuestros aficionados, tenemos que negar esta historia. No hay mala sangre entre nosotros y Taylor, pero en un momento tan emocionante tan emocionante para el club seguro que no se creía que fuéramos a ceder el control. Mañana dejaremos un espacio en blanco en la 'playlist' prepartido para su nuevo álbum "1989" como gesto de buena voluntad", escribió el club en su mensaje, jugando con la letra de varias canciones de la conocida artista como Shake it off’, ‘Wildest dreams’ o ‘Blank Space’.