Szoboszlai emula a Rice

Era, sin lugar a dudas, el plato fuerte del menú de domingo. Tener un Liverpool-Arsenal tan pronto era todo un regalo para el aficionado. Dos colosos que reforzaron sus plantillas con futbolistas 'top' como Wirtz, Frimpong, Zubimendi o Gyökeres. Máximos candidatos al título de la Premier League (o a revalidarlo en el caso de los de Arne Slot) que se respetaron tanto que el único tanto del partido tuvo que llegar en una jugada aislada. A balón parado. Tras una genialidad de un Szoboszlai que firmó un golazo de falta para lograr que los tres puntos se quedaran en Anfield (1-0).

Mucho ruido y pocas nueces en Anfield. Se tantearon en un inicio. Y Mikel Arteta sufrió un duro contratiempo: William Saliba pidió el cambio a los tres minutos debido a unas molestias musculares. Saltó al césped un Mosquera que viviría su primera prueba de fuego como 'gunner'. Y dio la talla.

Una obra de arte

No es que no hubieran ocasiones en la primera mitad, sino que tanto el uno como el otro estuvo más impreciso de la cuenta en la definición o que la solidez defensiva de ambos impidió que el marcador se moviera. Y eso que Noni Madueke lo intentó por activa y pasiva por banda derecha. Pero el balón no quería colarse entre los tres palos. Hasta que Dominik Szoboszlai dijo basta. Le dio al Arsenal (y a Declan Rice) de su propia medicina: firmando un auténtica obra de arte a balón parado.

Le dio absolutamente igual estar a casa 30 metros de la portería de David Raya. Que su disparo, con comba incluida, fue tan ajustado, que tocó en el palo antes de colarse en la red. La estirada de Raya no pudo ser mejor, pero es que el golpeo del húngaro fue impecable. Tres puntos que se quedan en Merseyside. Golpe sobre la mesa del campeón.