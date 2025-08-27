El Swansea City presenta su tercera equipación con Luka Modric como protagonista

El Swansea City de Championship presentó su tercera equipación en un homenaje a Gulf Oil Corporation, compañía petrolera norteamericana que es todo un icono en el mundo del automovilismo y el patrocinador principal del club inglés en la década de los 90. El anfitrión y encargado de presentar la camiseta alternativa fue Luka Modrić, actual jugador del Milan, que es copropietario de los 'Cisnes' desde abril de este mismo año.

La camiseta presenta una franja naranja en medio de un fondo azul que emula el diseño de algunos de los coches más icónicos que ha patrocinado la compañía petrolera como el Ford GT40, el Porsche 917 o el Mclaren F1 GTR. En el centro aparece la marca 'Gulf' y el escudo presenta una versión retro en una cara alusión a las indumentarias que portaron los ingleses durante la década de los 90.

Un homenaje a un patrocinador icónico

Con esta camiseta, el Swansea sigue una estrategia comercial que se instauró en la temporada 2023/24, basada en una línea retro para la camiseta alternativa. Asimismo lo explicaba el Swansea a través de sus redes sociales: "Tras el éxito de nuestro cuarto uniforme conmemorativo de la temporada 2023-24, cuando el logotipo de Gulf apareció en el frente de la camiseta del Swansea City para celebrar el 30.° aniversario de nuestra victoria en el Trofeo Autoglass, el nuevo tercer uniforme presenta los icónicos colores de Gulf: azul y naranja".

La equipación junto al Mirage GR8 de 1975 / Swansea City

De este modo, los 'Cisnes' quieren rendir homenaje a su patrocinador principal entre 1993 y 1996. Años en los que consiguieron ganar el Autoglass Trophy, una copa eliminatoria entre equipos de Segunda y Tercera División inglesa. La conquistaron en abril de 1994 frente al Huddersfield Town en la tanda de penaltis tras un empate a uno en el tiempo reglamentario.

Modric, copropietario junto a Snoop Dogg

Por otro lado, la relación entre el Swansea y Modric comenzó en abril. El croata adquirió una participación en el equipo galés, convirtiéndose en copropietario de la entidad. Modric no es la única gran figura vinculada con el club, ya que en julio el rapero norteamericano Snoop Dogg se sumó a la estructura de la entidad.

El croata también ha comenzado una nueva etapa como futbolista. Llegó libre al Milan para ayudar a construir el nuevo proyecto de Massimiliano Allegri, que no ha tenido el comienzo más esperanzador: Cayó por 1-2 ante la Cremonense en su debut liguero.