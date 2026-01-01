El sustituto de Txiki sigue gastando: inversiones millonarias en un mercado inflado

Hugo Viana (Barcelos, 1983) asumía el complejo reto de llenar el vacío que dejaba Txiki Begiristain, toda una leyenda 'skyblue', en el Etihad Stadium. La labor del director deportivo en el José Alvalade fue excelente: puso fin, mano a mano con Rúben Amorim, al bipartidismo de Porto y Benfica en Portugal. Como no iba a ser de otra forma, el fichaje de Viktor Gyökeres se lleva la palma, pero incorporaciones como las de Manuel Ugarte, Ousmane Diomande, Pedro Porro, Morten Hjulmand, Francisco Trincao o Raphinha explican su buenhacer en los despachos.

El exfutbolista del propio Sporting CP, el Valencia, el Newcastle o el SC Braga ejerció de director deportivo a partir del pasado 31 de enero de 2024 al amparo de Txiki, relevado de sus funciones al término de la campaña 24/25. A partir de ahí, el luso iba a estar solo ante el peligro.

Txiki Begiristain pone fin a una era en el Manchester City / @ManCityES

Tenía algún que otro expediente abierto, como la continuidad de Pep Guardiola, abrir la puerta a vacas sagradas de la talla de De Bruyne, Gündogan o Walker y, la joya de la corona, armar una plantilla capacitada para competir por todo. Ahí, pues, entraban los refuerzos a escena.

Plan renove

Un plan renove que se puso en práctica en enero, cuando se avanzaron las incorporaciones de Omar Marmoush, Nico González, Vitor Reis y compañía, previstas, a priori, para los meses de verano.

Y que prosiguió con una (enésima) inversión millonaria a cargo, esta vez, de Hugo Viana: un gasto de algo más de 200 millones de euros que se tradujo en las llegadas de Tijjani Reijnders (70M), Rayan Aït-Nouri (40M), Rayan Cherki (40M), James Trafford (32M), Gianluigi Donnarumma (30M), Sverre Nypan (15M) y Marcus Bettinelli (2M).

De Bruyne se despide del Etihad Stadium / Twitter

Cerró, asimismo, las salidas de veteranos como De Bruyne, Gündogan o Walker, buscó destinos a Vitor Reis, Sverre Nypan, Claudio Echeverri o Juma Bah para que se curtiesen en la élite, y sacó dinero con los traspasos de McAtee, Yan Couto, Máximo Perrone y Ederson. Él mismo hizo balance del trabajo realizado en los despachos durante las vacaciones y afirmó estar encantado con los fichajes estivales.

Satisfecho

“Creo que Tijjani es el tipo de centrocampista que cualquier equipo desearía tener. Desde el principio sabíamos que él era nuestro primer objetivo: el City ha tenido en el pasado grandes centrocampistas como Gündo y Kevin. Lo hicieron muy bien, pero desafortunadamente se fueron. Siguen siendo leyendas del club y no es fácil reemplazarlos", desarrolló para los medios del club mancuniano.

Rayan Cherki celebra su gol al 'estilo Haaland' ante el Nottingham Forest / @OfficialFPL

"Cherki es joven, es un talento realmente especial”, añadió. Mientras que de Rayan Aït-Nouri aseguró que "era el jugador adecuado para traer" y reforzar el lateral izquierdo.

Por último, se mostró satisfecho con el cuarteto de porteros de gran nivel que tiene Pep a su disposición: "No veo ningún club más fuerte que nosotros en la posición de portero, así que estamos realmente contentos con ellos”.

Gianluigi Donnarumma durante el partido entre Manchester City y Manchester United / EFE/EPA/ADAM VAUGHAN

Lejos de United y Liverpool

El balance económico refuerza la sensación de buen hacer. Viana logró incorporar futbolistas a precio de auténtica ganga en un mercado claramente sobredimensionado: Rayan Cherki llegó por una cifra muy por debajo de su talento y proyección, se pagaron apenas 30 millones por el mejor portero de la última Champions League como Gianluigi Donnarumma, y aunque se recompró a un canterano como James Trafford por unos 30 millones, la operación encaja dentro de una lógica de club.

Isak se lesionó contra el Tottenham / Ian Walton

También resultan razonables los cerca de 35 millones invertidos en Rayan Aït-Nouri, lateral contrastado en el Wolves —cuando en el pasado se desembolsaron cantidades muy superiores por defensores— o los 70 millones por Tijjani Reijnders, llamado a liderar el centro del campo.

No hay comparación posible con las cifras desorbitadas asumidas por otros gigantes de la Premier como Liverpool o Manchester United con operaciones del calibre de Isak - lesionado de gravedad- , Wirtz, Sesko, Mbeumo o Cunha. Eso sí, pagar entre 60 y 70 millones por perfiles como Semenyo sí responde claramente a un mercado inflado que el City, de momento, podría decirse que ha sabido esquivar con criterio.