El surrealista verano de Marc Guiu

El verano de Marc Guiu ha sido una completa locura. A mediados de julio, celebraba el Mundial de Clubes en Estados Unidos después de jugar 9 minutos ante Flamengo y otros 32 contra Espérance Tunis. Sin muchas oportunidades como 'blue', el 6 de agosto se marchaba cedido al Sunderland en busca de minutos cada semana. Tras participar en tres partidos y sumar un gol, la lesión de Liam Delap lo dinamitó todo. Y ahora ha vuelto a la casilla de salida.

Es difícil imaginar lo que pasa ahora mismo por la cabeza de Marc Guiu. El delantero catalán, de solo 19 años, estará de vuelta en Stamford Bridge, salvo una nueva sorpresa. El mismo lugar en el que no iba a tener oportunidades esta temporada y con el mismo entrenador que decidió que lo mejor para él era foguearse en un equipo más humilde para sumar experiencia en la élite del fútbol inglés.

Marc Guiu, en acción durante el Mundial de Clubes / X

Sin embargo, el Chelsea no dudó ni un segundo en repescarlo cuando Liam Delap se marchó lesionado del partido contra el Fulham. Su lesión, según medios británicos, lo dejará en el dique seco unos dos meses, tiempo suficiente -a los ojos de los londinenses- para comprometer la temporada entera ante la falta de arietes.

Estreno con el Sunderland

Guiu, que ya disfrutó de su primera titularidad con el Sunderland en Carabao Cup en la derrota contra el Huddersfield (1-2), se estaba acostumbrando a los Black Cats. Parecía que, poco a poco, se estaba ganando su presencia en el once también en liga. Pero ahora tendrá que convencer de nuevo a Enzo Maresca y no a Régis Le Bris. En Premier disputó 11 minutos ante el Burnley y 4 contra el Brentford.

La lesión de Delap ha sido un revés para el Chelsea / EFE

El ex del Barça no fue el único damnificado. Nicolas Jackson, que ya estaba en Múnich para firmar con el Bayern, fue llamado de inmediato para que regresase a Londres, bloqueando de este modo la operación. El motivo para recuperar a ambos fue que, sin Delap, y contemplando la venta de Nkunku al AC Milan, el único futbolista que puede actuar de '9' en la plantilla es João Pedro, que no es un ariete de referencia ni un rematador nato.

Jackson, luz verde con el Bayern

Con el regreso de Marc Guiu, la operación de Jackson por el Bayern se ha retomado esta mañana, con el reloj en contra de todos. El deseo del delantero africano es jugar en el Allianz Arena y no en el Chelsea. De este modo, el de Granollers será el delantero principal del Chelsea durante unos meses. Una oportunidad de lujo para él, que llega tras un lío cuanto menos curioso.

Nicolas Jackson durante el partido del Mundial de clubs entre el Flamengo y el Chelsea / AP Photo/Chris Szagola

Por su parte, el Sunderland salió al mercado de inmediato al ser notificado de la decisión del Chelsea con Marc Guiu, y está a punto de cerrar la llegada de Brian Brobbey por unos 20-25 millones de euros.