La surrealista queja de Klopp sobre Haaland y el City

El entrenador del Liverpool lamentó el poder financiero de los de Guardiola por el fichaje de Haaland "Tenían el mejor equipo del mundo y fichar al mejor delantero del mercado"

El duelo más esperado de la Premier League, el Liverpool - Manchester City, está a la vuelta de la esquina y Klopp ya se ha encargado de calentarlo desde la sala de prensa.

Jurgen Klopp, un maestro en la materia, quiso quitar presión a su equipo poniendo la venda antes de hacerse la herida: "No te gustará la respuesta. Nadie puede competir con el City".

De manera sorprendente, al ser preguntado por la posibilidad de que el Liverpool pueda pelearle el título al City tras el fichaje de Haaland, Klopp fue contundente en rueda de prensa: "Tienes el mejor equipo del mundo y metes al mejor delantero del mercado. No importa lo que cueste. Sé que al City no le gustará. A nadie le gustará. Has hecho la pregunta pero sabes la respuesta".

Con rotundidad y al estilo del Mourinho más vintage Klopp metió toda la presión al City, que gastó casi 40 millones de euros en comparación al Liverpool en el último mercado de invierno (136M vs 97M): "¿Qué puede hacer Liverpool? No podemos actuar como ellos. No es posible. Hay tres clubes en el fútbol mundial que pueden hacer lo que quieran económicamente. Es legal y todo está bien".

Klopp obvió en su respuesta que el Liverpool pagó en verano 75M de euros más 20 en variables por un solo jugador, Darwin Núñez, que todavía no ha acabado de adaptarse al estilo del alemán ni de la Premier League.