La surrealista oferta que ha recibido Cristiano de un club de 14ª división de Inglaterra

Cristiano Ronaldo recibió su primera oferta desde que acordó rescindir su contrato con el Manchester United, con una tentadora propuesta de tómalo o déjalo de 35 libras esterlinas por semana.

La oferta llega desde el AFC Crewe de la 14.ª división y la División Premier de la Liga de Distrit, club que ha sido el primero en presentar su mejor oferta al cinco veces ganador del Balón de Oro.

El club escribió en su cuenta de Twitter: "Podemos confirmar que el club ha hecho un acercamiento oficial para fichar al agente libre Cristiano Ronaldo por un año. Si Cristiano acepta la oferta, se convertiría en el jugador mejor pagado del AFC Crewe, llevándose a casa £35 por semana".

We can confirm that the club has made an official approach to sign free agent Cristiano Ronaldo @Cristiano on a one year deal. Should Cristiano accept the offer, he would become AFC Crewe’s highest paid player, taking home £35 per week. pic.twitter.com/1i64sKb2W1