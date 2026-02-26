La verdad sobre el supuesto 'transfer request' de Marc Guiu

Una de las noticias que han dado más de qué hablar en Inglaterra ha sido este jueves la presunta petición del 'transfer request' que habría hecho Marc Guiu al Chelsea, según informaron varios medios ingleses.

A pesar de ello, según ha podido saber SPORT de fuentes cercanas al jugador, este acercamiento con el club no ha sucedido, ya que Marc está contento en Londres.

Por ese motivo, dichas fuentes desmienten rotundamente que el futbolista haya pedido el 'transfer request' en este momento y, pese a que ahora no está disfrutando de minutos, está a gusto en Stamford Bridge.

De la misma manera, el futbolista, que cuenta con confianza, no descarta que una vez llegue el verano y se abra el mercado de fichajes en Europa pueda valorar diferentes opciones de cara a su futuro.

Pocas oportunidades con el Chelsea

El futbolista catalán abandonó en verano de 2024 el FC Barcelona para firmar por el club 'blue' por 6 millones de euros. Guiu tiene un contrato hasta 2029 con un equipo en el que el 'overbooking' en la plantilla no le ha permitido tener las oportunidades que desearía sobre el terreno de juego. Actualmente lleva 10 partidos sin jugar bajo la dirección del nuevo técnico Liam Rosenior y no se calza las botas desde el 14 de enero, contra el Arsenal, cuando disputó 53 minutos en la derrota en la Carabao Cup.

En total, esta temporada ha jugado 11 partidos con el Chelsea, sumando 447 minutos (40,6 por encuentro), con dos goles y dos asistencias tras una cesión fallida al Sunderland en el mes de agosto.

Tras un primer curso como 'blue' sin demasiados minutos, el delantero catalán bajó un escalón para poder ser relevante y en verano se marchó cedido al Sunderland, recién ascendido a la Premier League, donde iba a tener un rol muy distinto al de Stamford Bridge.

Sin embargo, la lesión de Liam Delap lo dinamitó todo y, con Nico Jackson rumbo a Múnich, el conjunto londinense pensó únicamente en sus intereses y lo repescó tras solo tres partidos como Black Cat para ampliar la nómina de arietes disponibles. Desde que el ex del Ipswich Town volvió a estar disponible, las oportunidades de Guiu se han reducido al mínimo.