El Sunderland de los 200 millones logra lo imposible: así destroza el equipo revelación de la Premier League

Ni Guardiola pudo con ellos: por algo son el tercer equipo menos goleado (18) de toda la Premier League sólo por detrás de Manchester City (17) y Arsenal (12). El Sunderland de Régis Le Bris parece decidido a hacer lo imposible y romper con la maldición de los equipos ascendidos, que últimamente pasaban de puntillas en su regreso a la élite y a mitad de temporada ya estaban descolgados en la zona roja y descartados en la lucha por la salvación.

Lejos de estar en esta situación, los 'Black Cats' ocupan la séptima posición con 29 puntos (más de lo que consiguieron cualquier de los tres descendidos la pasada temporada: Leicester (25), Ipswich Town (22) o Southampton (12) tras su meritorio empate a cero ante el City de Guardiola anoche en un Stadium of Light lleno hasta la bandera y con un ambiente ensordecedor. Quienes descubrieran ayer a este equipo se encontraron con una plantilla que pelea al unísono y se mueve como la seda al ritmo del veterano Granit Xhaka (en plena forma), de un viejo conocido de Bordalás como Omar Alderete, un pelotero escandaloso como Enzo Le Fée o un portaviones como Brian Brobbey en la punta.

EQUIPO REVELACIÓN

Son muchos más, sin olvidarnos del joven talento español Eliezer Mayenda que regresó anoche a la titularidad, pero lo que hace tan especial a este Sunderland es la capacidad de resistencia coral frente a los grandes (esta temporada ha rasacado puntos frente a Arsenal, Manchester City, Liverpool, Chelsea y Aston Villa) y su descomunal entrega física en cada acción ofensiva o defensiva. Incontables fueron las veces en las que el público celebraba cada duelo defensivo ganado por Mukiele frente a Haaland como si de un gol se tratara, cada presión con robo y cada córner a favor.

El factor local le está dando la vida a este Sunderland, que cuenta con uno de los ambientes más calientes de toda la Premier League y de todo el fútbol inglés. Los mismos que llenaban en la temporada 2021/22 en League One (tercera división) un estadio con capacidad para más de 40.000 espectadores disfrutan hoy del sabor del fútbol de élite, y todo apunta a que van a estar un largo tiempo gozando de partidos como este. Sin ir más lejos, el conjunto de la ciudad de Newcastle es el único equipo junto al Arsenal que todavía no conoce la derrota en su estadio: suma cinco victorias y cinco empates.

La inversión de cerca de 200 millones de euros en fichajes del pasado verano con hasta 11 altas en traspasos está dando sus frutos, en un resultado sorprendente para un recién ascendido que parecía cometer el mismo error de gastar sin control al saborear de nuevo las mieles de los maletines llenos de billetes que ofrece la Premier League. El dinero gastado en futbolistas como Granit Xhaka (15 millones), Nordi Mukiele (12 millones), Omar Alderete (11.6 millones), Robin Roefs (10.5 millones) o Enzo Le Fée (23 millones) está más que bien invertido. Habrá que ver hasta dónde les llega en esta liga, y si hablar de Europa es querer emocionarse más de la cuenta.