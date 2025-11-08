El Sunderland apaga 'in-extremis' al Arsenal

El Sunderland continúa su sueño y sacó un empate acrobático en el minuto 94 gracias a un remate imposible de Brian Brobbey en el minuto 94 que apaga al Arsenal y le hace pinchar por primera vez desde el 21 de septiembre.

Los 'Gunners', que remontaron el gol inicial de Dan Ballard y estaban cerca de su sexta victoria consecutiva en la Premier League para afianzar su papel de favoritos para ganar este título, se quedaron congelados en el 94 cuando Brobbey se adelantó a Gabriel y empató el partido. El Arsenal no encajaba dos goles desde la jornada 36 de la temporada anterior y, de hecho, llevaban sin recibir un gol 811 minutos, desde el pasado 28 de septiembre.

Este fue uno de esos encuentros que se recuerdan a final de temporada. Porque fue difícil, porque costó mucho remontarlo y porque nadie en el Arsenal se esperaba el jarro de agua fría del descuento.

Eso sí, no fue una sorpresa, porque era un partido peligroso de antemano, porque una visita al Stadium of Light, contra un Sunderland que puja por Europa no es sencilla, sobre todo cuando a los 36 minutos Ballard adelantó a los 'Black Cats'.

Bukayo Saka celebra un gol / Arsenal

En una falta que sacó el portero desde su campo, el Arsenal no despejó de primeras y Ballard controló la descarga de Mukiele y fusiló a David Raya. Un golazo impropio de un defensa central y un golpe para un Arsenal que no encajaba gol entre todas las competiciones desde el pasado 28 de septiembre. 811 minutos sin recibir un tanto.

Había sido una primera parte accidentada, con el juego parado durante varios minutos por atención médica a Merino por un codazo de Ballard y a Timber, por un choque. Ambos pudieron seguir, pero era la clase de 45 minutos que necesitaba el Sunderland para desesperar a los 'Gunners', que salieron con una actitud completamente distinta en la segunda mitad.

Y en cuanto el Sunderland cometió un error, el equipo de Mikel Arteta lo castigó. Enzo Le Fee se confió sacando el balón y lo perdió ante la presión de Declan Rice, que no dudó en cuanto vio el hueco. Le entregó la bola a Eze, este combinó de primeras con Merino y el español asistió a Bukayo Saka para que por el palo del portero empatara el encuentro.

El Sunderland da la sorpresa

Lo merecía el Arsenal y mereció aún más el segundo. Martín Zubimendi tuvo un par, larguero incluido, y Eze se topó con un gran blocaje de Robin Roefs a bocajarro, pero el honor de desatascar este partido quedó para Trossard.

El belga, en una jugada en estático con todo el Sunderland metido en su área, caracoleó con la pelota varios segundos buscando un pase claro. Los defensas del Sunderland se ocuparon más de cubrir a posibles receptores que de preocuparse por un posible lanzamiento del belga y este, decidió probar fortuna con un misil a la escuadra.

El Arsenal, que se veía ya con los tres puntos en el bolsillo, recibió el mazazo del 2-2 en el 94 y estuvo a punto de dejarlo en nada cuando Calafiori se estrelló con el portero en el minuto 97, ya con el tiempo cumplido y sin mucho más por delante. Los 'Gunners' se quedan con 26 puntos, siete más que el Manchester City, que aún tiene que jugar, mientras que el Sunderland tiene 19 y es tercero, con peor diferencia de goles que los 'Sky Blues'.