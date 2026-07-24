Suma y sigue en el Chelsea: Lacroix, otros 60 millones pagados por Xabi Alonso

La remodelación que está llevando a cabo el Chelsea para satisfacer a Xabi Alonso rompe con cualquier estadística de gasto de la Premier League. Son seis los fichajes que ha oficializado la entidad 'blue' hasta el momento, la gran mayoría por cifras astronómicas, pero aún faltaba la guinda del pastel, que se anunciará en las próximas horas.

Adelanta el periodista Fabrizio Romano el acuerdo total entre los de Stamford Bridge y el Crystal Palace para el traspaso de Maxence Lacroix. El central francés abandonará Selhurst Park dos temporadas después para poner rumbo al Chelsea, que anunciará su llegada una vez supere los exámenes médicos en Londres. Firmará el jugador por seis años, hasta junio de 2032.

La oferta, que ya ha sido aceptada y que no incluye un intercambio con Axel Disasi como se había rumoreado, alcanza los 60 millones de euros, un auténtico pastizal por el campeón de la Conference e internacional en el Mundial con Francia que se suma a todo el desembolso llevado a cabo por el conjunto de Xabi Alonso en los pocos días que llevamos de mercado.

379 'kilos'

La gran 'bomba' fue Morgan Rogers. Ni más ni menos que 138 millones de euros pagó el Chelsea al Aston Villa por el internacional inglés, una transferencia que ha provocado todo tipo de debates, sobre todo por la cantidad, pero también por el rol de un jugador que ocupa la misma posición que Cole Palmer.

El Chelsea paga 137 millones por Morgan Rogers / 'X'

Paralelamente, de nuevo extremadamente elevados fueron los fichajes de Marco Palestra, lateral diestro procedente de la Atalanta por 57 'kilos', y de Geovany Quenda, extremo diestro procedente del Sporting CP por otros 50 millones. También cerrado desde hace tiempo está el kazajo Dastan Satpaev, cuyos 2,4 millones contabilizan en este ejercicio.

En total, contando a Lacroix, habrá invertido el Chelsea 379 'kilos' en tan solo un mes de mercado. Y todo ello habiendo ingresado únicamente 132,3 millones hasta el momento, con las bajas de Andrey Santos (56,3M), Marc Cucurella (55M) y Tyrique George (21M) y Garnacho (cesión), y atravesando problemas financieros con pérdidas registradas en abril de hasta 300 millones de euros.