Huijsen, el gran deseado

Dean Huijsen durará poco en el Bournemouth. La gran temporada del central a las órdenes de Andoni Iraola le ha puesto en el escaparate europeo. La falta de defensores de calidad en el mercado, unida a su económica cláusula de rescisión le convierten en una de las gangas de cara al próximo verano. El club interesado en hacerse con los servicios del hispanoneerlandés deberá abonar 60 millones de euros a los 'cherries', una cifra irrisoria por un jugador de 19 años -en diez días entra en la veintena- y que está llamado a dominar el panorama continental en la próxima década.

Cambios en Chamartín

Pretendientes no le van a faltar. Conocido es el interés del Real Madrid por ficharle. La alarmante escasez de zagueros en Chamartín obligará a realizar un esfuerzo al club que preside Florentino Pérez, que ha encontrado en Raúl Asencio un parche ante la plaga de lesiones que ha asolado la retaguardia blanca. La continuidad de David Alaba no es segura. El nivel del austriaco tras sus continuas recaídas no es el que era, y para muestra el encuentro frente a la Real Sociedad en Copa del Rey, donde salió varias veces retratado.

Dean Huijsen, en su debut con España / EFE

El Madrid sabe que tendrá competencia por Huijsen, pero intentará jugar la baza sentimental para convencer al futbolista. Criado en Málaga de padres neerlandeses, el jugador nunca ha ocultado su interés por el blanco. Florentino le prometerá un proyecto de futuro, quizás con Xabi Alonso al frente, y la opción de ser titular en el equipo más laureado de Europa.

Liverpool y Chelsea, al acecho

En Inglaterra se resiten a perder a la joya española y la Premier entrará con fuerza en la pugna por el futbolista del Bournemouth. Según informa 'The Independent', el Liverpool y el Chelsea tratarán de convencer al central. Es más, los 'blues' ya han hecho una primera aproximación con el entorno del jugador para seducirle. "El club de Stamford Bridge está progresando en la negociación, pero el futuro de Huijsen continúa en el aire", reza el rotativo británico.

Pendientes de Van Dijk

El Liverpool se mantiene a la expectativa, su primera misión es renovar a Virgil van Dijk, que acaba contrato el próximo 30 de junio. El central, de 33 años, de momento da largas y una negativa final a la extensión de su estancia en Anfield aceleraría el proceso en el Merseyside.

Andoni Iraola, técnico del Bournemouth, está tratando de persuadir, por su parte, a Huijsen para que no ahueque el ala y continúe creciendo como futbolista en el Vitality Stadium. El entrenador guipuzcoano ha sido el gran valedor del futbolista desde su llegada al sur de Inglaterra y podría tener un papel fundamental en su futuro. El culebrón va para largo...