Stones abandonará el Manchester City a final de temporada

El inglés John Stones, del Manchester City, comunicó este martes que abandonará el club a final de temporada cuando acabe su actual contrato.

A sus 31 años, Stones se marcha del City con 16 títulos, incluidas seis Premier League y una Liga de Campeones, la primera en la historia del club.

Pese a ser uno de los jugadores más importantes en la etapa de Pep Guardiola en el club, las lesiones y los problemas físicos han sido constantes estas últimas temporadas y en esta apenas ha disputado quince encuentros y sólo ha sido titular en cuatro ocasiones. Su falta de continuidad ha sido clave a la hora de decidir no renovar su contrato.

La marcha de Stones se une a la de Bernardo Silva, que también pondrá punto y final a su etapa en el City este junio cuando venza su contrato.

El City tendrá que acudir al mercado para cubrir la baja del inglés y/o recuperar a Vitor Reis, que está cedido esta campaña en el Girona.

El central inglés confía en tener un hueco este año en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y ya estuvo en la última convocatoria de Thomas Tuchel para los enfrentamientos amistosos contra Uruguay y Japón.

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En total, Stones, que llegó al City en 2016 procedente del Everton a cambio de algo más de 50 millones de euros, ha disputado 293 encuentros con los 'Sky Blues' y espera marcharse con algún título más en el bolsillo. Este año ha sumado una Copa de la Liga y puede despedirse con dos trofeos más, la FA Cup, donde están en la final contra el Chelsea, y la Premier League, en la que están empatados a puntos con el Arsenal.