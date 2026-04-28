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PREMIER LEAGUE

Stones abandonará el Manchester City a final de temporada

El City tendrá que acudir al mercado para cubrir la baja del inglés y/o recuperar a Vitor Reis, que está cedido esta campaña en el Girona

John Stones celebra un gol con el Manchester City en la Champions League

John Stones celebra un gol con el Manchester City en la Champions League / Europa Press

EFE

Londres

El inglés John Stones, del Manchester City, comunicó este martes que abandonará el club a final de temporada cuando acabe su actual contrato.

A sus 31 años, Stones se marcha del City con 16 títulos, incluidas seis Premier League y una Liga de Campeones, la primera en la historia del club.

Pese a ser uno de los jugadores más importantes en la etapa de Pep Guardiola en el club, las lesiones y los problemas físicos han sido constantes estas últimas temporadas y en esta apenas ha disputado quince encuentros y sólo ha sido titular en cuatro ocasiones. Su falta de continuidad ha sido clave a la hora de decidir no renovar su contrato.

La marcha de Stones se une a la de Bernardo Silva, que también pondrá punto y final a su etapa en el City este junio cuando venza su contrato.

El City tendrá que acudir al mercado para cubrir la baja del inglés y/o recuperar a Vitor Reis, que está cedido esta campaña en el Girona.

El central inglés confía en tener un hueco este año en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y ya estuvo en la última convocatoria de Thomas Tuchel para los enfrentamientos amistosos contra Uruguay y Japón.

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En total, Stones, que llegó al City en 2016 procedente del Everton a cambio de algo más de 50 millones de euros, ha disputado 293 encuentros con los 'Sky Blues' y espera marcharse con algún título más en el bolsillo. Este año ha sumado una Copa de la Liga y puede despedirse con dos trofeos más, la FA Cup, donde están en la final contra el Chelsea, y la Premier League, en la que están empatados a puntos con el Arsenal.

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