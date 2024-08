Sterling, en el punto de mira de Unai Emery

Raheem Sterling es uno de los nombres que Enzo Maresca ha descartado por completo en la planificación deportiva del Chelsea para la temporada 2024/25. El extremo inglés, con contrato en Stamford Bridge hasta 2027, vive un infierno a sus 29 años, apartado de la dinámica del primer equipo y en busca de exilio para relanzar su carrera.

El jugador de origen jamaicano fue hace no demasiado el primer fichaje estrella de la era Todd Boehly en el Chelsea. Tras la compra del club por parte del estadounidense, Sterling llegó a Londres procedente del Manchester City a cambio de 56 millones de euros, aunque su rendimiento como 'blue' nunca ha sido el que esperaban de él tras dos años.

Ahora, en un Chelsea con más de 40 jugadores en nómina, Raheem no tiene sitio y ni siquiera se entrena con sus compañeros del primer equipo, una decisión que Enzo Maresca y su cuerpo técnico tomaron con todos aquellos que no entran en sus planes. Ben Chilwell, Lukaku o Chalobah, otros de los 'apestados' que ya negocian sus salidas. "Pueden tener 20 años de contrato, me da igual" llegó a declarar el técnico.

EL VILLA BUSCA PESCAR EN RÍO REVUELTO

En busca de asilo en Premier League, el Aston Villa de Unai Emery es el equipo que más suena para incorporar a Sterling en estos últimos días de mercado. El cuadro de Birmingham ya ha iniciado contactos con el inglés, que reforzaría una parcela ofensiva que este verano ha perdido a Moussa Diaby en el extremo, vital el curso pasado para obtener la clasificación a Champions League. Este último puso rumbo a la liga saudí por 60 'kilos' y en Villa Park ya se busca sustituto.

Sterling, operación salida / EFE

Raheem, que puede jugar en las dos bandas, sería un más que correcto refuerzo para Emery de cara a esta próxima campaña. Cerca de las 30 primaveras, todavía le queda mucho futbol en sus piernas pese a no ser un jugador estrella en Inglaterra.

Recordemos que a Sterling incluso le han arrebatado su propio dorsal en el Chelsea. El número '7' que lucía hasta la fecha lo llevará ahora Pedro Neto, el último capricho de Boehly en Stamford Bridge.