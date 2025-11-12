Sterling se enfrenta a varios ladrones y frustra un nuevo robo en su casa

Nuevo susto para Raheem Sterling. El futbolista del Chelsea y la selección inglesa vivió momentos de pánico el pasado sábado en su casa de Berkshire, cuando un grupo de ladrones enmascarados intentó irrumpir en la vivienda familiar. Por desgracia, es la segunda vez que le toca vivir esta angustiosa situación.

Según informó 'The Telegraph', el internacional inglés, de 30 años, se encontraba en casa junto a su pareja, Paige Milian, y sus tres hijos cuando escuchó ruidos en el exterior.

Sterling, durante un partido con el Chelsea / DANIEL HAMBURY

Al percatarse de que se encontraba de lleno en un intento de robo, Sterling no dudó en apoderarse de un arma para proteger a su familia de los asaltantes. Una fuente cercana al jugador explicó que “no tenía otra opción" y que "hizo lo que cualquier padre amoroso haría para proteger a los suyos”.

La Policía del Valle del Támesis confirmó que actualmente está investigando el intento de robo y pidió colaboración ciudadana para encontrar a los asaltantes: “Los agentes están llevando a cabo una investigación exhaustiva y solicitan a cualquier persona con información que se ponga en contacto con la policía”.

Segundo robo en su propia casa

Es la segunda vez que Sterling sufre un robo en su domicilio. En diciembre de 2022, durante el Mundial de Catar, el extremo inglés abandonó la concentración de los 'Three Lions' tras enterarse de un asalto a su casa de Oxshott (Surrey), valorada en siete millones de libras. Un robo rápido y sin complicaciones, ya que no había nadie en la propiedad por la celebración del citado evento deportivo. Sin embargo, la policia encontró al autor.

Sterling, durante el Mundial de Qatar / EFE

Aquel incidente fue obra de Emiliano Krosi, un ciudadano albanés de 24 años condenado posteriormente a doce años y diez meses de prisión por una serie de 33 robos, incluido el del futbolista. Los ladrones se llevaron relojes Rolex y objetos de lujo valorados en más de 300.000 libras esterlinas.

El seleccionador Gareth Southgate explicó entonces que “la prioridad era que Raheem estuviera con su familia”, mostrando su apoyo total al jugador. Ahora, tres años después, Sterling vuelve a revivir la pesadilla, aunque esta vez, gracias a su rápida reacción, logró evitar que el robo se consumara y que algún familiar suyo sufriera daños.