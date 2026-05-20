El Southampton se queda sin más de 200 millones: "es la mayor sanción jamás impuesta a un club de fútbol inglés"

El Southampton no solo se ha quedado sin la final de Wembley. Ha perdido mucho más. La expulsión de los Saints del playoff de ascenso a la Premier League por el caso de espionaje ha convertido una sanción deportiva en un golpe económico de enormes dimensiones, como ellos mismos han denunciado mediante un comunicado. Se les escapa uno de los mayores premios del fútbol mundial, más incluso que ganar la Champions League, por un movimiento totalmente mal calculado y reconocido: "El club ha admitido haber infringido los reglamentos 3.4 y 127 de la EFL". Se dice pronto, pero la suma de millones que podrían haberse embolsado cambiaría totalmente el rumbo de una institución que cayó en la Championship el curso pasado.

Y es que el club inglés, que aspiraba a regresar a la élite después de ganarse en el campo el billete para la final, ha visto cómo el caso de las grabaciones no autorizadas de entrenamientos rivales le dejaba fuera de la lucha por el ascenso. Una plaza que ocupará el Middlesbrough, quien con su plaza en la final del playoff, se mete de lleno en la pelea por el 'gran bote' de la Premier League. Antes, por eso, tendrán que superar al Hull City.

Un bote astronómico

La dimensión del castigo se entiende mejor con cifras que a continuación vamos a desgranar. Ganar el playoff de ascenso a la Premier League puede suponer alrededor de 220 millones de libras, unos 260 millones de euros, entre ingresos televisivos, comerciales, aumento de patrocinios y posibles 'parachute payments' en caso de descenso inmediato. Si el equipo que sube logra mantenerse en la máxima categoría, el impacto económico puede superar incluso los 300 millones de libras. Unas cantidades astronómicas por las que no podrán luchar, además de volver a competir en una de las divisiones más complicadas del panorama futbolístico.

El comunicado del Southampton

"Hemos apelado la decisión de ayer de la Comisión Disciplinaria Independiente de expulsar al Southampton Football Club de los playoffs del Sky Bet Championship y de imponerle una deducción de cuatro puntos para la temporada 2026/27... Respecto a la apelación en sí: aceptamos que debe haber una sanción. Lo que no podemos aceptar es una sanción desproporcionada a la infracción. Mientras que el Leeds United fue multado con 200 000 libras por una infracción similar, al Southampton se le ha negado la oportunidad de competir en un partido valorado en más de 200 millones de libras y que significa tanto para nuestro personal, jugadores y aficionados... Creemos que la consecuencia financiera del fallo de ayer la convierte, con mucha diferencia, en la mayor sanción jamás impuesta a un club de fútbol inglés".

"Es la mayor sanción jamás impuesta a un club de fútbol inglés" Phil Parsons — director ejecutivo del Southampton Football Club

Además, también han comparado varias sanciones, afirmando que: "la mayor sanción económica jamás impuesta por la Premier League, contra el Chelsea en marzo de este año, fue de 10,75 millones de libras, y no conllevó ninguna sanción deportiva, a pesar de implicar 47,5 millones de libras en pagos no revelados a lo largo de siete años".

"No decimos esto para minimizar lo ocurrido en este club, que hemos reconocido que fue incorrecto. Lo decimos porque la proporcionalidad es en sí misma un principio de justicia natural. La Comisión tenía derecho a imponer una sanción. Sin embargo, argumentaremos que no tenía derecho a imponer una que es manifiestamente desproporcionada con respecto a todas las sanciones anteriores en la historia del fútbol inglés. Nuestra apelación será escuchada hoy y les informaremos de cualquier novedad al respecto"

Menos ingresos por ganar la Champions

La comparación ayuda a medir el tamaño del golpe. Según el último informe financiero de la UEFA, el Paris Saint-Germain recibió 144,4 millones de euros por su participación y título en la Champions League 2024/25, mientras que el Real Madrid ingresó 138,8 millones como campeón de la edición 2023/24. Es decir, el premio potencial de subir a la Premier puede ser notablemente superior al dinero que recibe el campeón de Europa.

Ese era el botín que perseguía el Southampton. El playoff de ascenso es conocido en Inglaterra como el partido más rico del fútbol mundial porque no entrega simplemente una copa o una clasificación europea, sino que se abre la puerta al ecosistema económico de la Premier League, la liga más poderosa del planeta.

¿Qué son los 'parachute payments'?

Eso sí, no se quedarán en la segunda inglesa con las manos vacías, ya que en el contexto actual, tras volver a descender en la temporada 2024/25, el Southampton también figuraba entre los clubes llamados a recibir los llamados parachute payments en 2025/26. Según EFL Analysis, los equipos recién descendidos podían esperar alrededor de 56,5 millones de euros en el primer año y unos 46 millones de euros en el segundo. Esa sería la situación con la que se encontrarían los 'saints' tras quedarse fuera del ascenso.

Un golpe en todos los sentidos

La sanción golpea en varias direcciones. En lo deportivo, deja al Southampton sin final, sin opción inmediata de ascender y también con una sanción de 4 puntos para la próxima temporada de la Championship. En lo institucional, mancha la imagen del club por un escándalo de espionaje. Y en lo financiero, le priva de un salto de ingresos capaz de cambiar por completo su planificación de plantilla, mercado y presupuesto para la próxima temporada.

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El caso se originó después de que el Middlesbrough denunciara la grabación de una sesión preparatoria antes de la semifinal del playoff. La investigación derivó en la expulsión del Southampton de la final, así que lo que empezó como una maniobra para obtener ventaja competitiva ha terminado teniendo un efecto devastador.