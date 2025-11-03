El Southampton despide a Will Still, el técnico que se 'formó' en el Football Manager

El Southampton FC ha anunciado este 2 de noviembre de 2025 la destitución de Will Still como entrenador del primer equipo. Con solo doce puntos en trece encuentros de liga y el equipo en vigésima primera posición en la tabla, la directiva ha considerado que ya no podía esperar más para tomar medidas. El técnico belga-británico, de 33 años, conocido por su pasión por el videojuego 'Football Manager' culmina, de esta manera, una etapa que comenzó después de que a su mujer se le diagnosticara un cáncer de tiroides.

Una etapa complicada en St. Mary’s

Still aterrizó en el Southampton este mayo y firmó un contrato de tres años con la misión de devolver al club a la élite tras su descenso. Sin embargo, de nada han servido los 55 millones de euros que ha invertido el equipo del sur de Inglaterra para reconstruirse tras la pérdida de sus piezas angulares —Matheus Fernandes al West Ham; Tyler Dibling al Everton; Kamaldeen Sulemana a la Atalanta y Aaron Ramsdale al Newcastle—.

En los trece partidos que los 'saints' han disputado en liga ha conseguido únicamente dos victorias, sumando un total de doce puntos, lo que ha situado al equipo en la vigésima primera posición de la tabla. El golpe ha llegado este fin de semana tras la derrota en casa por 2-0 ante el Preston North End FC.

En su comunicado, el club agradece la entrega y compromiso del técnico: "Will es una gran persona que dio todo por mejorar las actuaciones y resultados. Pero ese proceso ha tardado más de lo que cualquiera de nosotros hubiera querido". Su marcha también afecta a sus ayudantes Rubén Martínez y Clément Lemaitre, así como a Carl Martin, que también abandona el club, mientras que el entrenador del equipo sub-21, Tonda Eckert, asume el cargo como interino.

De 'gamer' a entrenador profesional

Lo que hace singular a Will Still es, precisamente, su trayectoria. Nacido el 14 de octubre de 1992 en Bélgica y de padres ingleses, el ex del Lens empezó a construir su carrera como entrenador a una edad muy temprana. En julio de 2014, con 22 años, entró como analista de vídeo en el Sint-Truiden — de la Jupiler Pro League belga— en el que estuvo trabajando gratuitamente más de un año.

En la temporada 2015/16 se marchó al Standard de Lieja y luego al Lierse (2017/18), donde con solo 24 años se convirtió en el entrenador más joven de la Segunda División belga. Logró muy buenos resultados, pero tuvo que dejar el cargo porque no tenía la licencia UEFA necesaria.

En 2021, se hizo con las riendas del Beerschot, con el que ascendió a Primera y se convirtió —con 28 años— en el entrenador más joven de la máxima liga de Bélgica. Tras este periplo por el fútbol belga, decidió dar el salto a Francia. En julio de 2022 firmó como asistente del Stade de Reims y, tres meses después, en octubre, fue designado como entrenador principal con solo 30 años, convirtiéndose, en ese momento, en el más joven de las grandes ligas europeas. Aunque no tenía licencia UEFA Pro y el club debía pagar una multa por cada partido, hizo historia logrando una racha de 19 partidos seguidos sin perder.

Sin embargo, parte de su popularidad procede de más allá de los terrenos de juego. Durante su juventud fue jugador asiduo del videojuego Football Manager y este hecho le inspiró a dedicarse al banquillo. Según su testimonio, el juego encendió su pasión por la gestión y la táctica en el fútbol.

De jugar Conference League a la Championship, por amor

Su buen rendimiento con el conjunto remense lo llevó, en junio de 2024, a firmar un contrato de tres años con RC Lens. Durante su primera temporada, el club lensino mostró un rendimiento aceptable y, a pesar de tener un gran inicio de temporada en el que solo encajó cuatro goles en los primeros siete partidos de liga, terminó octavo en la Ligue 1. En Conference League tampoco logró pasar de la fase de grupos, lo que aumentó la sensación de que el proyecto no terminaba de despegar.

El 18 de mayo de 2025, Still anunció su salida del Lens. Aunque su balance deportivo no fue negativo, explicó que la decisión respondía sobre todo a motivos personales. Su pareja, la periodista británica Emma Saunders, estaba atravesando graves problemas de salud —un cáncer de tiroides y, posteriormente, una encefalitis—, y el técnico quiso regresar al Reino Unido para acompañarla y estar cerca de su familia. "Necesito volver a casa. Esa es la razón principal", declaró en su despedida.