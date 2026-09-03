La sospecha de Estevao con Xabi Alonso

La primera temporada de Estevao en Europa fue de altibajos. La perla del Palmeiras llegó al Viejo Continente con la mayoría de edad recién cumplida y dispuesto a ponerse a prueba desde el primer día. No eligió una liga fácil ni un club sin objetivos; debía demostrar su valía en la exigente Premier League y en un Chelsea obligado a rendir.

Además, en Stamford Bridge habían pagado casi 50 millones de euros para adelantarse al resto de 'cocos' de las grandes ligas. Es decir, más presión para un chico que debía adaptarse no solo a una nueva competición, sino a una nueva liga. Su campaña terminó con ocho tantos y cuatro pases de gol en 36 encuentros.

Joao Pedro y Estevao, descartes de Ancelotti para el Mundial / X

A Estevao le pasó como a muchísimas otras joyas que cruzan el charco tan jóvenes. Tuvo noches explosivas, pero también atravesó rachas frustrantes. En su caso, noviembre fue un antes y un después que no supo mantener en el tiempo.

La gran noche contra el Barça

A finales de noviembre, la lesión de Cole Palmer le dio un plus de responsabilidad que aprovechó para echarse al equipo a la espalda y vapulear al Barça de Hansi Flick en Champions. Una actuación sensacional que disipó cualquier duda sobre la apuesta 'blue' por él. No obstante, desde entonces hasta finales de febrero solo participó en dos goles.

Estevao del Chelsea celebra tras marcar el segundo gol ante el Barça / EFE/EPA/NEIL HALL

La vuelta de Palmer, además, le quitó protagonismo, minutos y balón, y tampoco le favoreció la marcha de Enzo Maresca, que cedió su lugar a un Liam Rosenior que no cayó de pie en Londres. Lo último que necesitaba un chico de su edad eran tantos cambios.

El golpe definitivo fueron los problemas musculares y de isquiotibiales que marcaron su cierre de curso. Por ello, se quedo fuera del Mundial con Brasil. Unos meses complicados que llegaron a su fin antes de la pretemporada, que pudo disputar sin complicaciones ya con Xabi Alonso.

¿Salida en enero?

No obstante, Estevao, según explican en ESPN, no acaba de verlo claro con el tolosarra. El extremo brasileño teme no tener suficientes oportunidades con Xabi Alonso y no quiere tener un rol secundario ni tener que competir con Pedro Neto por un sitio en el once. Está feliz en Londres, pero podría considerar una salida en enero si su tiempo de juego sigue siendo limitado.

Por el momento, Estevao solo ha jugado dos partidos esta temporada, sumando 80 minutos en Carabao Cup contra el Luton Town y 7 en Premier League frente al Fulham. Contra el Brighton, en Liga, no jugó ni un suspiro.