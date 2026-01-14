La sorprendente rajada de Pep Guardiola: "Estoy seguro de que el responsable me va a llamar mañana"

Quien tiene a Antoine Semenyo tiene un tesoro. Acertó de pleno el Manchester City en la incorporación del ex del Bournemouth de Andoni Iraola, cuyo talento encandiló a media Premier League. Ni tuvo tiempo para asentarse... ni lo necesitó: fue presentado el pasado viernes y, 24 horas después, marcó y asistió en su debut ante el Exeter. Y puso la guinda con su diana al Newcastle en la ida de la semifinal de la Carabao Cup.

El nacido en Londres, con ascendencia ghanesa, adelantó a los 'skyblue' en St. James' Park y, prácticamente en el último suspiro, Rayan Cherki firmó la sentencia. Un importantísimo triunfo a domicilio para encarar la vuelta en el Etihad con cierta ventaja, especialmente después de que los 'magpies' estrellaran el balón dos veces en la madera con 0-0 en el luminoso, además de una intervención crucial de James Trafford para negarle el gol a Yoane Wissa.

Furioso

Pep Guardiola, quien tras la incorporación de Antoine Semenyo superó la barrera de los 2.000 millones de euros invertidos en fichajes desde su llegada al Manchester City en 2016, alzó la voz en la rueda de prensa posterior al encuentro para mostrar su indignación por el nivel del arbitraje en los partidos de su equipo.

“Cuatro oficiales y el VAR no son capaces de tomar una decisión y tienen que ir al árbitro. No entiendo por qué en el minuto 60 del partido de Premier League [en St James’ Park], con Schär y el penalti sobre Phil, el VAR no dijo nada”, manifestó Pep para 'Sky Sports', tomando como precedente dicho partido de la Premier. “No entiendo cómo en el minuto 20 del partido de Premier League aquí, el penalti para Doku con Thiaw… mírenlo, mírenlo. Vayan a Sky y pregunten a los analistas… Shhh, no he terminado".

Pep, en St. James' Park / Dave Thompson / AP

Y continuó: “Y en el segundo gol [del Newcastle en noviembre], la línea estaba realmente, realmente perfecta como hoy, milímetros. No lo entiendo. Pero estoy bastante seguro de que el responsable me va a llamar mañana para explicarme por qué el VAR no intervino en esos dos penaltis clarísimos con 0-0 aquí".

“¡Y se los digo hoy! Miren mi rueda de prensa [de noviembre], no dije nada. Hoy, el VAR intervino. Yo estaba esperando en aquel momento. Dos penaltis increíbles, y no pasó. Pero está bien. Sabemos cómo funciona, y eso nos hará más fuertes", concluyó un furioso Pep.