La sorprendente decisión del City: se plantea vender a Nico González, el sustituto natural de Rodri

Se desató la 'Rodrimanía' en Barcelona. El Balón de Oro y MVP del Mundial será culé hasta 2030 y deja un vacío difícil de llenar en la medular del Manchester City. Como ya ocurrió con Sergio Busquets en el Barça, encontrar al heredero ideal de un futbolista de semejante calibre se presenta como una tarea compleja.

No pudo estar más acertado el Barcelona al definirlo como "el maestro del espacio-tiempo". Su inteligencia táctica, posicionamiento, temple, precisión en el pase, anticipación sin balón y liderazgo le convierten en uno de los mejores mediocentros del planeta fútbol. Un futbolista capaz de dominar los tiempos de los partidos desde la posición más estratégica del campo y cuya ausencia obligará al City a afrontar uno de los mayores desafíos de los últimos años.

A por Enzo y/o Bouaddi

Su sustituto, a priori, podría estar en casa. Pero optó por acudir al mercado. El elegido era - parece ser - Enzo Fernández, que coqueteó con el Madrid meses atrás y es petición expresa de Enzo Maresca, con quien ya coincidió en Londres. A pesar del ultimátum del Chelsea, con el denominado 'deadline day', la operación apunta a retomarse en los próximos días.

Rodri, en su presentación / Gorka Urresola

La oferta verbal lanzada por el City de 120 millones fue rechazada por un conjunto 'blue' que demanda 140, una cantidad que los mancunianos no están dispuestos a asumir. Paralelamente a esta operación, está la de Ayyoub Bouaddi, que firmaría por una cantidad no inferior a los 100 'kilos'.

El marroquí, de un perfil más posicional, se complementaría a la perfección con Elliot Anderson - fichaje más caro de la historia del club (135) -, un 'box to box', para conformar el doble pivote de Enzo Maresca. Por otro lado, la marcha de Tijjani Reijnders a Arabia dejará 61 millones en las arcas del conjunto 'skyblue'.

El "mini-Rodri" de Pep

Y, llegados a este punto, ¿dónde queda Nico González? El City pagó su cláusula de rescisión, valorada en 60 millones de euros, para hacerse con sus servicios durante la ventana invernal de 2025. El gallego, con ADN Barça corriendo por sus venas, llegaba procedente del Porto tras brillar en Portugal y se incorporaba a un centro del campo huérfano de un Rodri lesionado.

Eso sí, no venía para hacer de Rodri. Su cometido era asumir su rol durante su ausencia y convertirse en un complemento cuando el madrileño estuviera de vuelta. Una diferencia sustancial que explica, en buena medida, por qué el City vuelve ahora al mercado en busca de un heredero para su gran arquitecto del centro del campo.

Nico González, jugador del Manchester City / ASH ALLEN

Nico es un centrocampista de buen pie y envergadura, capaz de construir y generar juego, pero también de llegar al área desde segunda línea. Guardiola llegó a definirlo como un "mini-Rodri", aunque matizó que todavía estaba "lejos" del nivel del madrileño.

El Newcastle, necesitado

Esta podía ser su gran oportunidad. El contexto ideal para reivindicarse y demostrar que puede asumir un papel protagonista en el centro del campo del City. Sin embargo, las informaciones que llegan desde Inglaterra apuntan en la dirección contraria.

Según David Ornstein, el Newcastle está muy interesado en Nico tras las salidas de Tonali y Guimaraes rumbo a Tottenham y Arsenal, respectivamente. Los 'magpies' ya han iniciado "conversaciones exploratorias con el City para un posible traspaso de Nico González".

Bruno Guimaraes y Sandro Tonali / EFE

El exculé disputó 41 partidos en la 25/26, aunque solo fue titular en dos encuentros de la Premier a partir de enero. Pese a ello, Nico quiere triunfar en el Etihad, así lo aseguró a principios de mes que no tenía ningún problema con sus minutos de juego y que quería quedarse en el club: "Estoy feliz aquí. No quiero irme y creo que el club quiere que me quede. No he visto nada, pero estoy contento aquí".

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En Tyneside, mientras tanto, urge la incorporación de un centrocampista contrastado y versátil. Un futbolista capaz de desempeñarse tanto en labores de contención como de actuar de 'box to box'. Un perfil que encaja con Nico y que podría convertir al gallego en una pieza especialmente atractiva para el proyecto del Newcastle. De momento, todo apunta a que su futuro puede estar lejos del Etihad.