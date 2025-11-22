Sonrojante actuación de Isak: el Liverpool, más cerca del descenso que del liderato

Lo del Liverpool 25/26 es digno de estudio. El equipo de Arne Slot ha pasado de ser el campeón de la Premier a situarse más cerca de la zona de descenso a la Championship que del liderato. Parecía que el parón de selecciones podría servir para solventar errores y marcar un punto de inflexión. Pero nada más lejos de la realidad, hasta el punto de que en Inglaterra ya se plantean la pregunta: ¿Peligra Slot?

Fueron trece días de reflexión. Dos semanas desde la goleada recibida por parte del Manchester City para tratar de cambiar la dinámica del equipo. Pero la ilusión duró media hora en Anfield, el tiempo que tardó el Nottingham Forest en abrir el marcador.

Fue Murillo el que propinó el primer mazazo al Liverpool, aprovechando el rechace de un saque de esquina para batir a Alisson. Le estorbó en la visión al meta brasileño un futbolista visitante, pero Isak -protagonista este sábado en lo negativo- rompió cualquier posible fuera de juego posicional al quedarse enganchado.

Al descanso se marchó el partido con un runrún más que evidente en Anfield. Pero tras la pausa todo iba a empeorar, con una derrota bochornosa que deja al Liverpool más tocado que nunca. Tan solo habían pasado 40 segundos de la segunda mitad cuando Nicolò Savona aprovechaba la falta de contundencia 'red' en defensa y ampliaba distancias para el Forest, mientras Slot no daba crédito en la banda.

El gran señalado

Pero si hay un señalado, ese es Alexander Isak. En una semana en la que fue noticia por haberse comprado un perro para defenderse de las amenazas de muerte, el futbolista sueco cuajó su enésima actuación decepcionante. Sus números fueron dignos de un delantero de Segunda División y no de un futbolista que le costó 145 millones de euros al Liverpool hace tan solo unos meses.

Isak tan solo tocó el balón en 15 ocasiones, solo dos de ellas en área rival y con un único remate desviado. No completó ningún regate, dio seis pases acertados de ocho posibles y perdió los siete duelos que disputó. Lógicamente, fue uno de los señalados por Slot, que le sustituyó por Chiesa pasada la hora de juego y con el 0-2 en contra.

A siete del descenso

Un resultado que todavía iba a ser más sonrojante, porque Gibbs-White iba a aprovechar otro rechace para anotar el tercero, tras un paradón de un Alisson que tan solo podía verlas venir ante la inoperancia de la defensa 'red'.

Pudieron ser incluso más, pero el marcador se cerró con ese 0-3 en contra que deja al Liverpool con 18 puntos, a siete puntos de la zona de descenso pero con un partido más que el Leeds United.

Hablar de liderato puede parecer inverosímil, pero por poner en contexto la temporada del Liverpool, los vigentes campeones de la Premier League se sitúan a ocho puntos de un Arsenal que ocupa la primera plaza y que todavía debe jugar su partido ante el Tottenham. La situación, además, coloca a Arne Slot en el centro de la diana. Serás unos días duros en Anfield, al menos hasta el duelo de Champions frente al PSV.