Sobran las palabras con Cucurella

Hace mucho que se ha afianzado como el mejor lateral izquierdo de la Premier League. En Stamford Bridge saben que tienen a un líder nato sobre el terreno de juego y a un futbolista con un carácter abrumador y absolutamente necesario para llevar de nuevo al Chelsea a donde se merece estar. Lograron romper una racha de cinco partidos sin ganar gracias a un Marc Cucurella que está que se sale y no hay quien le pare.

Decisivo como pocos en un equipo sobrepoblado de estrellas, el lateral de Alella volvió a rescatar a los suyos para sacar adelante un partido vital en la lucha por los puestos de Liga de Campeones. Cuando la visita de los Wolves a Londres en la noche de lunes empezaba a oler mal para los 'blues', apareció Cucurella. Tras el 1-1 al descanso, ya en la segunda mitad el catalán se lanzó decidido al ataque para controlar de pecho un balón peinado por Dewsbury-Hall y definir con su pierna menos buena para posarlo en la red.

La celebración es 'Made in Cucu'. Un primer amago de quitarse la camiseta, un par de insultos en español, toques con el dedo en la cabeza como un jugador de NBA y una habilidad para deslizarse de rodillas que no te firma ni Didier Drogba en sus mejores días. No hay mejor manera de celebrar la cifra de 100 partidos en Premier League que esta.

UN LÍDER RENOVADO

Con este tanto suma ya 3 goles y 2 asistencias en su temporada, superando su mejor registro anotador desde que llegó a Inglaterra en 2021 procedente del Getafe. Este 'nuevo' Cucurella es un futbolista mucho más completo que el joven lateral que llegó al Brighton y despuntó como un defensor izquierdo aguerrido, ofensivo y siempre comprometido en defensa.

Cucurella celebra su gol / AP

A día de hoy, la versión madurada del internacional español de 26 años se corresponde más a un defensor total capaz de defenderse tan bien sin balón como con él, con libertad de movimientos sobre el terreno de juego y con capacidad para llegar al área, como ha quedado demostrado. Enzo Maresca es consciente de que tiene un diamante en sus manos, aunque 'Transfermarkt' diga que su valor de mercado actual es de apenas 30 millones de euros.