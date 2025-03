Skelly y Nwaneri: Del Sub 9 del Arsenal a triunfar en la Champions

Imagina pasar de jugar con tu mejor amigo en el Sub-9 del Arsenal, a triunfar juntos en la Champions: así ha sido el camino que han recorrido Nwaneri y Lewis-Skelly. Con la friolera edad de 17 y 18 años respectivamente, las jóvenes promesas del Arsenal tienen el placer de presumir de conseguir la contribución de gol más joven de la historia de la Champions League.

Ambos jugadores ingleses encajan como anillo al dedo. Llegaron a la vez al Arsenal en 2015, pasando por todas las etapas y ahora, después de 9 años juntos, están viviendo un sueño en el primer equipo del club londinense. Su juventud es de tal magnitud que Nwaneri no cumple con la edad mínima que la Premier exige para poderse cambiar en el vestuario junto al resto de sus compañeros. A Lewis-Skelly esta imposición no le importa y, a permiso de Arteta, el lateral se cambia junto a su mejor amigo para que no esté solo.

"Es increíble, es el grupo con el que crecí, y ahora estamos todos juntos en el gran escenario. Myles y yo somos mejores amigos desde que teníamos seis años, y ahora estamos juntos en el equipo del Arsenal, es una locura, ¿verdad? Está sucediendo, así que no nos detenemos a pensar demasiado en ello, porque queremos más. Sabemos que solo estamos empezando", afirmó Nwaneri.

Skelly y Nwaneri celebrando un gol / x

Mikel Arteta está encantadísimo con ellos. El entrenador español defiende una filosofía que apuesta por las jóvenes promesas y la confianza que ha depositado en ellos ha sido devuelta por los canteranos: "Hay una química especial entre ellos. Tener a alguien cercano que tenga esa confianza, esa seguridad, ese vínculo, sobre todo ahora que todavía están en distintos vestuarios, es una suerte. Tienen mucha fortuna de tenerse el uno al otro".

Mikel Merino por su parte, ha descrito al dúo de adolescentes como la sangre fresca que necesita el Arsenal y que hace que el equipo llegue al siguiente nivel: "Es genial, es sangre fresca. Para nosotros es increíble tener a estos chicos jóvenes con esta energía, con esta mentalidad fresca. Obviamente, para los aficionados es increíble ver a jugadores de la cantera, nacidos y criados aquí, hacer estas increíbles actuaciones con el primer equipo".

El Arsenal se impuso contundentemente en la goleada al PSV en los octavos de final de la Champions League. La combinación de tantos años juntos dio sus frutos en el 0 a 2 en el minuto 21. Nwaneri aprovechó un centro de Lewis-Skelly para marcar su segundo tanto en esta edición de Champions y, de inmediato, fue corriendo a agradecérselo a su compañero.

Un Récord Histórico

Este gol hace que se convierta en la combinación de gol joven de la historia de la Champions y además, es la primera vez que dos jugadores ingleses menores de 20 años se asocian para producir un gol en Champions. A Nwaneri se le caen los récords, al hito de convertirse en el tercer jugador más joven en marcar en la fase del K.O. de la Champions, solo superando por Bojan Krkic y Jude Bellingham, se le puede sumar la gesta de igualar el récord de goles marcados en un equipo de la Premier League por un jugador menor de 18 años, que ostentan Wayne Rooney y Michael Owen.

Joe Cole, exjugador del Arsenal se deshace en elogios a Nwaneri:"Es el jugador joven más emocionante de Inglaterra y, quizás, de Europa. No necesita pasar por la sub 21. Es un jugador de selección inglesa para los próximos 10 o 15 años. Me sorprendería mucho que Tuchel no lo incluyera en la siguiente lista de la absoluta".

Pese a que Lewis-Skelly fue el asistente en el gol, no tuvo tanta suerte ante el PSV. El canterano 'gunner' vio una amarilla en el 24 y fue sustituido por Calafiori en el 35': "Ya tenía una tarjeta y cuando hay tanto ruido y juegas fuera de casa, no quería correr ningún riesgo", afirmó Arteta para justificar el cambio.

El 'capitán' Odegaard por su parte, también defendió el cambio: "Lewis-Skelly se tomó muy bien la sustitución. Sabía que era complicado cuando tienes una tarjeta amarilla después de una falta dura. Se lo tomó bien y lo vamos a ayudar. También aprenderá de ello”.

Skelly y Nwaneri: Una solución para combatir la falta de gol

Todo el mundo lo sabe: el Arsenal es actualmente un equipo sin un verdadero delantero debido a los lesionados. Esta es la gran debilidad que ha impedido al equipo de Mikel Arteta convertirse en un verdadero candidato al campeonato liguero. El propio Arteta intentó comprar un delantero en la ventana de transferencia de invierno, pero no tuvo éxito. Aquí es donde entra Nwaneri, una gran opción corto plazo, aunque teóricamente es un centrocampista ofensivo, prefiere jugar como extremo. Mientras tanto, la imponente presencia y el coraje de Lewis-Skelly sobre el terreno de juego han añadido una nueva dimensión a la defensa del Arsenal.

Con Nwaneri y Lewis-Skelly mejorando cada vez más, el Arsenal no solo posee una de las dos estrellas jóvenes más brillantes de Europa en este momento, sino que también son dos soluciones tácticas importantes para el técnico español. Gracias al ascenso de estos dos talentos, el Arsenal es el equipo con más goleadores diferentes de la Premier League en la actualidad. Juntos, encarnan el potencial de la cantera del club y la promesa de un futuro brillante.