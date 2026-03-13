Situación límite para Xavi Simons: su continuidad, en el aire

No está siendo una temporada nada sencilla para Xavi Simons. Después de un intenso verano, en el que fue relacionado con una gran cantidad de equipos, entre ellos el Chelsea o el FC Barcelona, el centrocampista neerlandés acabó firmando por el Tottenham Hotspur, que pagó cerca de 60 millones de euros al RB Leipzig para hacerse con sus servicios.

El fichaje de Simons, que venía de brillar con el PSV Eindhoven en Países Bajos y con el propio Leipzig en Alemania, levantó mucha expectación y generó una enorme ilusión entre la afición de los Spurs. Sin embargo, por el momento, no está pudiendo responder a todo lo que se generó a su alrededor con una excelente versión dentro del terreno de juego.

Xavi Simons, jugador de un Tottenham en caída libre / RONALD WITTEK / EFE

Aunque está gozando de oportunidades para demostrar toda su magia, suma hasta ahora 2.444 minutos en 37 partidos, a Xavi Simons le está costando adaptarse a un nuevo país, a una nueva liga y a una nueva cultura futbolística. En un fútbol más físico y de mayor ritmo que en otros campeonatos, el neerlandés todavía no está logrando imponer su talento.

Las enormes cualidades de Xavi Simons no están destacando como se esperaba. El exjugador de FC Barcelona y Paris Saint‑Germain ha demostrado en las últimas campañas ser capaz de adaptarse a diferentes posiciones y roles: desde ayudar al centro del campo, aportando fluidez al juego del equipo, hasta desempeñar su especialidad, ser determinante en los metros finales gracias a su visión de juego y su capacidad para marcar goles.

Xavi Simons, nuevo jugador del Tottenham / Tottenham

Evidentemente, tampoco ayuda la delicada situación que atraviesa el equipo. El Tottenham vive un momento crítico. En la Premier League está hundido en la clasificación, con 29 puntos en 29 partidos y apenas un punto de margen sobre la zona de descenso. Un escenario dramático para un conjunto que, a priori, estaba llamado a pelear por los puestos de acceso a la Champions League.

De hecho, los 'Spurs' firmaron una fase de liga espectacular en la Champions, pero ahora se encuentran al borde de la eliminación tras caer por 5-2 ante el Atlético de Madrid en su visita al Metropolitano. Necesitarán un partido perfecto y prácticamente un milagro para darle la vuelta a la eliminatoria y conseguir el billete a los cuartos de final.

Xavi Simons, en su debut con el Tottenham / X

Esta situación está comenzando a generar especulaciones sobre su futuro en el Tottenham. En ese sentido, ante el posible descenso del conjunto londinense y la irregular versión que está mostrando en las filas de los ‘Spurs’, el periodista especializado en fichajes Nicolò Schira apunta que Xavi Simons podría salir del Tottenham Hotspur durante la próxima ventana de fichajes de verano.

Simons tiene tiempo de sobra para dar un paso adelante y mostrar su mejor versión, y, sobre todo, para ayudar al Tottenham a revertir la situación y salvar la categoría. Sin embargo, el jugador siempre ha mostrado su mejor rendimiento en competiciones europeas, algo que no parece que vaya a repetir la próxima temporada con los ‘Spurs’ y, junto a su irregular desempeño con el equipo podría, incluso, abrirle la puerta de salida.