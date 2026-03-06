Situación dramática del Tottenham antes de enfrentar al Atlético

Los aficionados comenzaron a abandonar el estadio mucho antes de que el árbitro pitara el final de la goleada (1-3) que sufrió el Tottenham la noche del jueves frente al Crystal Palace. Con justa razón, sus seguidores manifestaron así su molestia ante el rendimiento del equipo, que sigue cayendo al fondo de la tabla.

Tan solo un punto separa al Tottenham de la zona de descenso. Con 29 puntos, los Spurs están de momento en la posición 16 de la clasificación, después de 29 jornadas en la Premier League, mientras que con 28 puntos se encuentran el Nottingham Forest (17º) y el West Ham (18º); siendo este último el que de momento marca la zona de descenso.

A falta de nueve jornadas en la Premier League, los últimos dos equipos en la tabla son Burnley (19 pts.) y Wolverhampton (16 pts.), quienes tienen prácticamente cerrado el descenso. Con un tercer equipo que deberá descender, el Tottenham enfrenta la posibilidad de ocupar dicha plaza, lo que impactaría seriamente no solo su reputación, sino su economía.

Un golpe a la cartera

De acuerdo a un reporte presentado por BBC Sport y Kieran Maguire, especializado en finanzas, el descenso representaría pérdidas de hasta £261/€300,4 millones, principalmente por los ingresos de taquilla.

Como detalla el reporte financiero, el ingreso por venta de boletos representó £131/€150,7 millones, y aunque estos no desaparecerían de golpe, es importante tomar en cuenta que los duelos de la segunda división serían menos atractivos de lo que pudiera ser uno de la categoría reina, por lo que estima una pérdida del 39.7% por la reducción de precios de las entradas.

Descender implicaría no jugar la Champions League -- a menos de que gane esta temporada --, lo que también implica la pérdida total de ingresos que reparte la UEFA como parte de la bolsa de premios y los derechos televisivos (£71/€81,7 millones).

Del mismo modo lo harían los ingresos porlos derechos televisivos de la Premier League, que equivalen a £128/€147,3 millones y se desplomarían a £45/€51,8 millones; una reducción del 65%.

Viendo fantasmas

Con las jornadas contadas y peleando cabeza con cabeza por la permanencia, el Tottenham espera no repetir su historia, pues aunque no sería su primera vez descendiendo, han pasado ya 49 años desde la última vez que fue relegado.

En total, el club ha descendido en cuatro ocasiones a lo largo de su historia (1914/15, 1927/28, 1934/35 y 1976/77).

El Atlético en Champions

El próximo partido de los 'Spurs' es en el Metropolitano para la ida de los octavos de final de la Champions League ante el Atlético de Madrid. En medio de la eliminatoria, el equipo de Tudos tiene que viajar a Anfield para una nueva jornada de Premier que pueda ser casi definitiva para las aspiraciones de mantenerse en la máxima división inglesa.

Noticias relacionadas

Un escenario propicio para el equip del Cholo Simeone que encontará a un rival en horas bajas.