Situación crítica para Unai Emery en el Aston Villa

A pocas semanas de regresar a la Champions tras haberse proclamado campeón de la pasada Europa League, los ánimos en el Aston Villa deberían estar por las nubes. Por delante, un nuevo curso en una exigente Premier League, alternándola con la disputa de una Liga de Campeones que garantizará enfrentamientos ante algunos de los mejores equipos del continente. Pero, a día de hoy, la situación en Villa Park es bastante distinta a la que debería ser.

Unai Emery vive con preocupación un mercado de fichajes que se está traduciendo en una terrible desbandada para el conjunto británico. Las grandes referencias de los villanos estos últimos cursos están haciendo las maletas para abandonar Birmingham, algo que va a obligar a una reconstrucción muy profunda del vestuario del técnico vasco.

Emery volvió a hacer historia conquistando una nueva Europa League / EP

Movimientos en la portería

Tras varios veranos en la rampa de salida, este mercado parece el definitivo para que 'Dibu' Martínez acabe abandonando la disciplina del Aston Villa. Manchester United en el pasado, Juventus en el plazo más reciente, la continuidad del internacional argentino en el equipo parece tener fecha de caducidad. Ahora bien, su desembarco en Turín parece haberse complicado en las últimas horas, ya que los italianos se han decantado por Guglielmo Vicario. No es la única mala noticia en estas últimas horas para el subcampeón del pasado Mundial, ya que, anticipándose a su salida, el Villa anunció la contratación de Zion Suzuki. El meta estadounidense llega procedente del Parma tras el pago de 35 millones de euros.

Las incógnitas bajo palos se trasladan prácticamente al resto de líneas del campo. En defensa, Lucas Digne hizo las maletas hace semanas para regresar al PSG, y a falta de confirmación oficial, Ezri Konsa parece estar cerca de desembarcar en el Arsenal. La temporada pasada fue una pieza clave para Emery en su zaga, ya que disputó 48 partidos entre todas las competiciones. Su valor de mercado, según 'Transfermarkt', es de 45 millones de euros.

Lucas Digne, nuevo jugador del PSG / @PSG_inside

Lluvia de millones por los grandes activos villanos

Al avanzar de línea, en el centro del campo, las noticias no son mejores, con la salida de Youri Tielemans al Manchester United a cambio de 41 millones de euros. Esa realidad de que las salidas del Aston Villa están reforzando a los grandes equipos de la Premier queda plasmada con la llegada a Stamford Bridge de Morgan Rogers. El Chelsea ha vuelto a sacar a relucir la chequera un verano más, pagando 138 millones de euros y convirtiendo al jugador de 24 años en el fichaje de un futbolista británico más caro de todos los tiempos.

En la delantera, Ollie Watkins, uno de los grandes ídolos de la afición y uno de los recursos goleadores más fiables para Emery, parece estar listo para dar el salto al fútbol saudí. Informó Fabrizio Romano en las últimas horas que su llegada al Al Hilal se podría cerrar por unos 45 millones de euros. Hay una lluvia de millones sin precedentes entrando en las oficinas del conjunto inglés, pero ahora la gran misión es invertir de manera correcta toda esa cantidad de dinero.

Ollie Watkins, héroe villano para Emery / ASTON VILLA

Así se han reforzado

En el capítulo de altas, el Aston Villa ha incorporado al central Modou Cissé procedente del LASK por 5,5 millones de euros, al ya excolchonero Matteo Ruggeri por 25 'kilos', a Joao Gomes del descendido Wolverhampton por 40 millones de euros, y a tres movimientos más en el centro del campo y en la parcela ofensiva. Llega cedido del Chelsea Alejandro Garnacho, han pagado 60 millones de euros al Friburgo por Johan Manzambi, y han promocionado al primer equipo al joven George Hemmings.

Garnacho ya es villano / @AVFCOfficial

La situación roza el drama en el Aston Villa, y las prisas con el calendario se aceleran: quedan 10 días mal contados para que se cierre el mercado de fichajes en Inglaterra. Tras caer ante el PSG en la pasada Supercopa de Europa, y con el debut liguero visitando al Brighton en el horizonte (23/08 15h CEST), los villanos tienen que mover ficha de manera urgente en el mercado. Tocará rascarse un bolsillo que cuenta con 'cash' tras las operaciones de este verano, pero la misión es armar un equipo competitivo para que el premio de disputar una nueva edición de la Champions no se convierta en un castigo.