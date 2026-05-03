Sir Alex Ferguson, hospitalizado

El mítico entrenador escocés, Sir Alex Ferguson, ha sido hospitalizado este domingo después de sentirse indispuesto mientras se encontraba en el estadio de Old Trafford minutos antes del inicio del partido de la Premier League entre el Manchetser United, su exequipo, y el Liverpool.

Según informó la 'BBC', Ferguson, de 84 años, fue llevado al hospital como medida de precaución y se descarta, por el momento, una situación de emergencia. El extécnico fue trasladado del estadio al hospital en una ambulancia que se encontraba disponible en las inmediaciones del Teatro de los Sueños de Mánchester.

La misma fuente, citando funcionarios de la entidad inglesa, apunta que en el club son optimistas de que Ferguson pronto estará lo suficientemente recuperado como para volver a casa y no tendría que ver con la hemorragia cerebral que sufrió en 2018.

Momento antes de su hospitalización, el cardiólogo Dr. Aseem Malhotra, profesor y asesor del gobierno británico en materia de salud pública, publicó una imagen en sus redes sociales son el exentrenador, que se retiró en 2013: “Es un privilegio, un honor y un sueño hecho realidad haber sido invitado a pasar un rato agradable con Sir Alex Ferguson antes del partido contra el Liverpool hoy en Old Trafford”.

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Sir Alex entrenó al United durante 27 años, convirtiéndose en el entrenador de la Premier más longevo en un mismo club en toda la historia, y el más laureado de la historia del United. Debido a su largo recorrido en el club, el United le invita regularmente a ver los partidos del equipo desde el palco presidencial. En 2024, Jim Ratcliffe, propietario del club, apartó a Ferguson de su cargo remunerado como embajador del club.