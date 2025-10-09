El sinsentido del United con Amorim

Se volvió a poner el contador a cero en Old Trafford. El Manchester United venció con holgura a un recién ascendido Sunderland que, por cierto, tiene un punto más en su casillero, con las dianas de Mount y Šeško. Una vez finalice esta ventana FIFA, eso sí, visitará Anfield para medirse a un Liverpool acechado por las dudas en este inicio de curso.

Ya va quedando menos para llegar a ese 1 de noviembre marcado en rojo en el calendario en Mánchester: Rúben Amorim cumplirá un año en el banquillo de Old Trafford. 365 días en los que abundan récords negativos, derrotas, algún que otro bochorno e inversiones millonarias en fichajes que no acabarían de dar la talla.

MANCHESTER (United Kingdom), 04/10/2025.- Benjamin Sesko of Manchester United celebrates after scoring the second goal during the English Premier League match between Manchester United and Sunderland AFC, in Manchester, Britain, 04 October 2025. (Reino Unido) EFE/EPA/PETER POWELL EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos, 'live' services or NFTs. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications / PETER POWELL / EFE

"Ni siquiera el Papa me cambiará"

El técnico lisboeta se mantendrá fiel a su filosofía. Le pese a quien le pese. "No, no, no. Nadie. Ni siquiera el Papa me cambiará. Este es mi trabajo. Esta es mi responsabilidad. Esta es mi vida. Así que no voy a cambiarla. Habrá una evolución, pero tenemos que dar los pasos correctos. Estoy haciendo las cosas a mi manera", aseveró a mediados de septiembre. Lo pudo decir más alto, pero no más claro.

Amorim gana pero no convence / EFE

Se dio, incluso, el lujo de bromear sobre sus conversacions con Sir Jim Ratcliffe, copropietario del club mancuniano: "¡Me ofreció un nuevo contrato! No, era normal mostrar su apoyo, explicando que era un proyecto largo, algo que ya había dicho muchas veces". Pues bien, casi un mes más tarde, el presidente, director ejecutivo y fundador de INEOS cerró filas con Amorim en 'The Business', pódcast de 'The Times'.

Tres años

“Recuerdo los clamores para que despidieran a Sir Alex Ferguson en sus dos primeros años. Fíjate en (Mikel) Arteta en el Arsenal. Lo pasó fatal durante los dos primeros años. Al fin y al cabo, nos mueven los resultados, pero tenemos que ser pacientes y ver los resultados a largo plazo. Creo que hay muchas cosas buenas en el Manchester United. No es como encender un interruptor. Rúben (Amorim) tiene que demostrar que es un gran entrenador durante tres años”, manifestó.

Y, al ser preguntado por su le daría tres años al extécnico del Sporting CP, respondió lo siguiente: “Sí, eso es lo que yo haría, tres años, porque el fútbol no se consigue de la noche a la mañana. No se puede dirigir un club como el Manchester United reaccionando de forma impulsiva a algún periodista que se enfada cada semana”.

Números bochornosos

Los números, eso sí, no lo acompañan: seis triunfos en la Premier League en los últimos ocho meses. Ante los descendidos Ipswich Town y Leicester City, Aston Villa, Chelsea - acabaron con 10 futbolistas -, y los recién ascendidos Burnley y Sunderland. 10 victorias, siete empates y 17 derrotas en 34 jornadas ligueras. El peor porcentaje de triunfos en la Premier League de un entrenador permanente del Manchester United desde la Segunda Guerra Mundial.

Los números de Rúben Amorim en el Manchester United 50 partidos entre todas las competiciones 20 triunfos

triunfos 9 empates

empates 21 derrotas En 34 jornadas de la Premier League 10 triunfos

triunfos 7 empates

empates 17 derrotas

Cabe recordar que, según desveló 'Daily Mail' semanas atras, si la entidad 'red devil' prescindía de los servicios de Rúben Amorim antes del próximo 1 de noviembre de 2025, tendría que pagarle 12 millones de libras (unos 14 millones de euros al cambio), de acuerdo con el finiquito millonario incluido en el contrato que firmó tras su llegada a Old Trafford.