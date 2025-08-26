Sigue la polémica con Garnacho a la espera de definir su futuro

El nombre de Alejandro Garnacho vuelve a estar en el centro del mercado de fichajes. El atacante argentino, de 21 años, atraviesa días decisivos en su carrera: cada vez más alejado de los planes del Manchester United y con un deseo claro de poner rumbo a Londres. Desde que Rúben Amorim lo relegó al banquillo en la final de la Europa League, su protagonismo en el equipo se redujo al mínimo, una situación que empuja al futbolista a buscar un nuevo comienzo. Su objetivo es vestir la camiseta del Chelsea, aunque la operación está lejos de cerrarse.

No es la primera vez que el jugador se acerca a Stamford Bridge. En enero ya hubo contactos, pero las negociaciones no prosperaron. Ahora, con el mercado estival en sus últimos compases, Garnacho insiste en que su prioridad es jugar en el conjunto blue. El interés de clubes como Aston Villa, Bayern Múnich o Al Nassr quedó en segundo plano, ya que el propio delantero dejó claro que solo contempla un futuro en la Premier, pero con otro color en su camiseta.

LÍOS ECONÓMICOS

El principal obstáculo se encuentra en la valoración económica. El Manchester United pide en torno a los 55 millones de euros, mientras que en Londres consideran que la cifra está inflada y que un traspaso debería rondar los 30 millones de libras. Esta diferencia mantiene trabada la negociación y provoca roces entre ambas directivas.

Garnacho no entra en los planes de Amorim / X

Desde la capital inglesa incluso se planteó incluir futbolistas en la operación. El nombre que más sonó fue el de Tyrique George, joven delantero de 19 años, pero la propuesta fue rechazada de inmediato por los Red Devils. El United, firme en su postura, quiere dinero y no piezas de recambio por Garnacho. George, mientras tanto, sigue sin encontrar hueco en Stamford Bridge y no ve con malos ojos una salida, aunque Old Trafford no será su destino.

La situación ha generado un ambiente tenso dentro del vestuario del United. Garnacho no es el único apartado: junto a él, Jadon Sancho integra un pequeño grupo de jugadores con futuro incierto que no cuentan para Amorim. El entrenador portugués fue tajante en rueda de prensa: “Trabajamos con los que forman parte del presente y del futuro inmediato del club. Los demás se preparan para dar el siguiente paso”. Una postura pragmática, pero que deja a dos futbolistas de gran cartel en tierra de nadie.

El calendario aprieta: queda menos de una semana para el cierre del mercado, fijado el 1° de septiembre, y el caso Garnacho amenaza con convertirse en el gran culebrón del verano. El deseo del jugador es claro, el Chelsea insiste, pero la intransigencia del United dificulta cualquier avance. El desenlace dependerá de cuál de los dos gigantes decida flexibilizar su posición.

ENVUELTO EN POLÉMICAS

Mientras tanto, la vida personal del argentino tampoco pasa inadvertida. Según la prensa británica, Garnacho rompió con su pareja Eva García al inicio de la pretemporada. Sin embargo, en los últimos días fue visto en Madrid acompañado de dos mujeres, una de ellas la influencer Lauri, con quien ya se lo había vinculado en el pasado. Lejos de esconderse, el delantero se mostró tranquilo en público, aprovechando lo que parecen ser sus últimas jornadas de descanso antes de definir su futuro.

En lo deportivo, su falta de continuidad también le costó la convocatoria con la selección argentina, un golpe que refuerza su necesidad de encontrar minutos con regularidad. En lo personal, sus apariciones públicas siguen alimentando titulares en la prensa. Y en lo contractual, la pulseada entre Manchester y Chelsea se mantiene viva.

Con todos los focos puestos en él, Garnacho afronta una encrucijada: quedarse en un club que ya no lo considera parte de su proyecto o forzar su salida hacia un Chelsea que lo espera con los brazos abiertos, siempre que las cifras cuadren. El tiempo corre y el futuro del “Bichito” sigue siendo un misterio.