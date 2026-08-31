Siete fichajes, 220 millones y casi ningún titular: ¿qué salió mal en el City?

El Manchester City es uno de los principales agitadores mercado tras mercado, principalmente gracias a su capacidad de incorporar nuevos jugadores a su plantilla debido a su gran poder adquisitivo, y la temporada 2024-2025 no fue la excepción.

En aquel curso, los 'skyblues' ficharon a Abdukonir Kushanov, Vitor Reis, Juma Bah, Nico González, Omar Marmoush, Savinho e Ilkay Gundogan como agente libre. Así, entre los siete futbolistas los 'cityzens' gastaron 256 millones de euros, en una inversión que a nivel deportivo no ha sido justificada.

Solo un titular dos temporadas después

La cercanía en el tiempo de la campaña 24-25, así como la gran cantidad invertida, podrían hacer pensar a los aficionados que la gran mayoría de los fichajes se consolidarían. Nada más lejos de la realidad. En este momento, solo Kushanov puede ser considerado un titular para Enzo Maresca, mientras que Vitor Reis perdió su puesto en el once en abril de 2025 y Juma Bah no ha debutado, pasando por cesiones en el Real Valladolid, Lens y Niza.

No obstante, la peor parte a nivel puramente deportivo llega al valorar a los cuatro futbolistas restantes, puesto que ya ninguno de ellos continúa en el club mancuniano. Concretamente, Ilkay Gundogan se marchó como agente libre al Galatasaray, mientras que en el presente verano Nico González ha sido traspasado al Newcastle, Omar Marmoush ha sido cedido al Tottenham con compra obligatoria de 58 millones de euros y Savinho se ha vendido por una sorprendente cifra de 88 millones de euros.

Omar Marmoush, al Tottenham / @SpursOfficial

De esta manera, queda demostrado que invertir de manera constante no es sinónimo de éxito, ya que al retocar constantemente el equipo algunas piezas no cuentan con el espacio ni con el tiempo necesario para adaptarse. Con la lección supuestamente aprendida, habrá que ver cómo terminan de adaptarse los fichajes del presente verano, ya que la inversión por Elliot Anderson, Ayyoub Bouaddi, Mathys Detourbet, Jeremy Monga, Gerónimo Rulli y Pierce Charles asciende hasta los 273 millones de euros en total.

De hecho, la cifra podría aumentar considerablemente, pues el equipo de la Premier League no da ni mucho menos el mercado por cerrado, manteniendo viva la intención de cerrar las operaciones por Enzo Fernández y Cody Gakpo, quienes podrían disparar la cifra final de inversión en fichajes a prácticamente 250 'kilos' más.