Shearer, leyenda de Newcastle, explota contra Isak: "Dios mío, que p*** desastre"

La tensión entre Alexander Isak y el Newcastle escala a medida que pasan los días. La situación entre ambos sigue sin resolverse. El internacional sueco está apartado del equipo y ha expresado públicamente su deseo de salir del club. Se siente traicionado y así lo quiso hacer saber a todo el mundo con una carta pública en la que aseguró que no asistió a la gala de premios de la PFA por la incomodidad que siente actualmente en el conjunto 'magpie'.

Por su parte, el club inglés respondió públicamente al jugador de manera tajante: "Alex tiene contrato, será bienvenido de nuevo cuando esté listo para reunirse con sus compañeros. Las condiciones de una venta este verano no se han cumplido y no prevemos que se cumplan", expresaron.

Shearer alza la voz

La polémica ha llegado ahora a las manos de Alan Shearer, leyenda del Newcastle y del fútbol inglés. Máximo goleador de las urracas y de la Premier League con 260 'dianas', el exdelantero no tardó en dar su opinión y avivar el fuego: "Dios mío, qué p** desastre ha hecho su agente con esto, honestamente. Si yo fuera él (Isak), despediría a su agente de inmediato, porque se supone que debió darle el mejor consejo al firmar ese contrato de seis años (en 2022, hasta 2028) sin cláusula de salida. No tiene sentido decir que alguien dijo que podría salir al final de la temporada", apuntó.

Alexander Isak del Newcastle United / EFE/EPA/TOLGA AKMEN

Shearer, como era de esperar, defiende al club que representó durante diez temporadas como futbolista: "El Newcastle también ha emitido un comunicado diciendo que las promesas no se rompieron o que nunca se hicieron. Siempre he dicho que hay dos lados en cada historia, pero mis sentimientos son exactamente los mismos: Isak lo ha hecho de la manera equivocada", señaló.

El exfutbolista fue más allá y valoró las consecuencias que puede tener el mensaje que compartió Isak en sus redes sociales personales: "Publicar esta declaración ha arrojado llamas al fuego, lo que no necesitaba hacer. Entiendo que necesitábamos escuchar su versión de la historia, la hemos escuchado ahora, y no estoy diciendo que no le crea o no crea al Newcastle, solo digo que es muy, muy complicado para él y para el club. No beneficia a nadie", opinó.

Isak, delantero del Newcastle / EFE

Finalmente, Shearer anima a Isak a dar marcha atrás, pedir disculpas y seguir marcando goles con el Newcastle, algo que el sueco ha dejado claro que no quiere hacer: "Si se disculpara y volviera al grupo antes del final del mercado, habría un camino de regreso para él. Pero claramente quiere salir y está dispuesto a hacer cualquier cosa para hacerlo", dijo. De momento, el ex de la Real Sociedad sigue apartado del grupo y en guerra con su club.