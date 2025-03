De Sevilla al Villa: Monchi lo vuelve a hacer en la Premier League

La salida de Monchi de la dirección deportiva del Sevilla en 2017 marcó para mal la época contemporánea del club hispalense. Juntos vivieron 17 años de glorias con la obtención de once títulos y la llegada de jugadores tapados que acabaron convirtiéndose en leyendas. Nombres hay muchos: Baptista, Kanoute, Dani Alves o Adriano Correia, entre otros. El club no fue el mismo desde que se fue. Y él tampoco, En la Roma no tuvo la misma suerte y menos en su regreso al Sánchez-Pizjuán, hacia 2019.

En 2023, tras poner punto y final a su segundo periplo, Unai Emery requirió sus servicios en un Aston Villa que buscaba dar un paso más en su proyecto. Y vaya si lo consiguieron: cuartos en Premier y clasificación a una Champions League en la que ya esperan los octavos de final tras pasar directos desde la liguilla. El balance es totalmente positivo y mucho tiene que ver con la presencia de Monchi.

LLEGAR Y BESAR EL SANTO

En su primer periodo de fichajes se puso manos a la obra. Los 'villanos' pusieron 55 millones sobre la mesa para llevarse a Diaby del Leverkusen, cuando le pretendían los más grandes de Europa, además de convencer a Youri Tielemans de fichar tras haber quedado libre del Leicester City.

Si bien hubo déficit por la inversión, el gran golpe lo dio con los escasos 9,4 'kilos' gastados en el fichaje de Morgan Rogers, hoy gran figura de la Premier League. Por poco más de 30 también llegó Pau Torres, garantía en la zaga. En ventas, la cesión de Philippe Coutinho fue lo más llamativo, además de ingresar más de 20 millones de euros por Cameron Archer, mismo al que recomprarían el verano por 16 y venderían, apenas un mes después, por 17 al Southampton en una jugada dictada por el fair play financiero.

En la presente temporada, verano estuvo signado por el fichaje de Amadou Onana, otrora con rumores para irse al Barça, a cambio de 59,35 millones, además de llevarle competencia a Digne con Ian Maatsen, al que fichó Monchi por 44,5 'kilos' al Chelsea. En las salidas, Douglas Luiz tomó rumbo a la Juventus por 51,5 millones y Moussa Diaby se fue al Al Ittihad por 60, dejando en positivo el saldo.

Pero la verdadera exhibición llegó en el más reciente mercado invernal. El Aston Villa se abonó a las acostumbradas 'masterclass' de Monchi y firmó las cesiones de Axel Disasi, Marcus Rashford y Marco Asensio, además de fichar en propiedad a Andrés García (7 millones de euros al Levante) y Donyell Malen (25 'kilos' al Dortmund).

En ventas se hizo de oro con los 77 millones de euros (mas 13 en variables) que le sacó al Al Nassr por Jhon Durán, delantero muy prometedor pero que no se consolidaba aún como titular. Jaden Philogene, también fichado en verano, se fue por más de 20 millones al Ipswich, y le sacó otros 11 al Fenerbahçe de Jose Mourinho por Diego Carlos. Una nueva 'masterclass' que tiene a los villanos ilusionados con ver un título caer a final de curso: no levantan ninguno desde 1996.