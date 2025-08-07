Sesko, caso cerrado

El Manchester United ha llegado a un acuerdo con el RB Leipzig por hacerse con los servicios de Benjamin Sesko a cambio de 85 millones de euros, incluyendo bonus. Con este fichaje, Ruben Amorim ha encontrado al delantero que le faltaba, el cual, según apuntan en la BBC, pasará la revisión médica este mismo viernes y ya está de camino a Manchester.

El delantero esloveno de 22 años, que se ha convertido en una de las mayores perlas del mundo en la Bundesliga, firmará con los 'Red Devils' hasta 2030 y ocupará una posición en la que Rasmus Hojlund y Joshua Zirkzee no fueron capaces de brillar la temporada pasada.

La nueva arma de Amorim

Tras seis años vinculado a la factoría Red Bull, primero en el RB Salzburg y luego en el RB Leipzig, Sesko emprenderá su primer camino en solitario y lo hará como una gran apuesta de futuro. El delantero de 1'95 metros viene de firmar su mejor campaña individual, siendo una pieza clave en el esquema de Ole Werner, quién le dio las llaves de su ataque. El esloveno participó en 3.260 minutos y anotó 21 tantos que le consolidaron como el máximo goleador del equipo.

A Benjamin Sesko tiene los días contados en el RB Leipzig / @RBLeipzig

En la Bundesliga, Sesko demostró ser un delantero con grandes aptitudes para la Premier League. El 41 veces internacional con Eslovenia es un atacante potente, que va muy bien por arriba, y goza de una gran velocidad. Además, su gran instinto goleador y habilidad en la definición serán dos cualidades de las que Rubén Amorim puede sacar muchos resultados.

La llegada de Sesko activa las salidas

Con este fichaje, el Manchester United se habrá gastado unos 238 millones de euros en este mercado de verano para intentar remediar los pésimos resultados de la temporada pasada, fueron decimoquintos en Premier League y cayeron en la final de la Europa League ante el Tottenham. De este modo, Sesko se unirá a Bryan Mbeumo (75 millones de euros) y Matheus Cunha (74.2 millones de euros) como las grandes apuestas de un equipo que quiere volver a la zona noble de la tabla.

Asimismo, su llegada también debería activar las primeras salidas de un Manchester United que todavía no ha vendido a ningún jugador. El futuro de Hojlund está en el aire y el de Antony, Jadon Sancho, Alejandro Garnacho y Tyrell Malacia debería empezar a solucionarse en las próximas semanas.