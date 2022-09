"Haaland es un animal"

Sergio Gómez, compañero del noruego en el Manchester City, ofrece una entrevista al 'Partidazo de Cope' donde desvela cómo es su relación con el delantero nórdico Durante la concentración de la selección española sub-21

Durante el parón de selecciones, son varios los futbolistas que aprovechan para conceder entrevistas a los medios de comunicación deportivos que hacen eco de cosas que van más allá del terreno de juego, y nos ayuda a comprender mejor la personalidad y forma de ser de algunos jugadores.

Uno de los últimos en hablar ha sido Sergio Gómez, jugador del Manchester City. El de Badalona ha desvelado para 'El Partidazo de Cope' como es Erling Haaland como compañero de equipo, además de su fichaje por el equipo de Pep Guardiola y su destacada polivalencia.

Desde la concentración de 'La Roja sub-21', Sergio Gómez ha empezado hablando de su etapa en el Huesca, mostrando muy contento de su paso por el equipo maño, ya que le ayudó a seguir creciendo como futbolista y dar el paso a Europa, fichando por el Anderlecht belga en julio de 2021 donde pudo destacar dentro del once del equipo belga para llamar la atención de todo un Pep Guardiola, que acometió su fichaje este mismo verano por trece millones de euros, aunque como el propio futbolista afirma, "no fue fácil porque el Anderlecht no facilitó mi salida".

Sobre su carrera, el jugador catalán afirma que "las cosas están yendo muy bien tanto con mi club como con la selección, seguimos trabajando y confío en que llegarán momentos aún mejores".

El que fuera canterano del FC Barcelona hasta la etapa de juvenil, también ha tenido palabras para Haaland, al ser preguntado por la personalidad del delantero noruego: "Tenemos muy buena relación, ya nos conocimos en el europeo sub-17 y a veces recordamos anécdotas de eso, es un chico muy majo, un animal dentro del campo y nos ayuda muchísimo a todos".

Por último, el internacional español sub-21 ha afirmado que "se considera un jugador polivalente". "En el City me piden que juegue de lateral, y en la selección de extremo derecho. Me siento cómodo en ambas partes del campo y no tengo una favorita".