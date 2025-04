Sentencian a Van Nistelrooy: "Hay un entrenador que desaparece del banquillo"

El Leicester vive una situación dramática. Situados en la decimonovena posición de la Premier League con 18 puntos, los 'Foxes' se encuentran a un paso de confirmar matemáticamente su descenso. Con seis partidos por disputar, las plazas de permanencia están a 17 puntos. Necesitaría un mayor milagro que cuando ganaron el título liguero en 2016.

Los números hablan por si solos. El Leicester, que empató el pasado sábado frente al Brighton (2-2), puso fin a una sequía prácticamente histórica. Los 'Foxes' no marcaban en Premier desde el 26 de enero, en una victoria contra el Tottenham (1-2).

Si nos centramos tan solo en King Power Stadium, la casa del Leicester, no veían un gol de los suyos desde el 8 de diciembre, cuando precisamente también empató 2-2 con el Brighton. Unas cifras indignas que lo han empujado al descenso de categoría.

De igual modo, con el reparto de puntos del pasado sábado, los 'Foxes' frenaron una racha de nueve derrotas consecutivas (8 en Premier y 1 en FA Cup). No hay nada imposible en el mundo del fútbol, sin embargo, la salvación del Leicester parece inviable.

DESASTRE VAN NISTELROOY

Las críticas apunta a los jugadores, pero, sobre todo, se ceban con Ruud Van Nistelrooy, entrenador del equipo. El técnico neerlandés se ha convertido en el segundo entrenador en la historia de la Premier League en perder ocho partidos consecutivos en casa, después de Daniel Farke en septiembre de 2021 con el Norwich City.

Cuando salen más las cosas, en Inglaterra no se andan con tonterías. En ese sentido, Matt Piper, exjugador del Leicester, cargó duramente contra el equipo y el entrenador. "Nada me sorprende con este grupo, este entrenador y este club de fútbol en este momento", apuntó en 'BBC Radio Leicester'.

"Esta temporada no son lo suficientemente buenos, no hay lucha, no hay determinación, no hay ganas de vestir la camiseta, no hay confianza", añadió.

Pero Piper señaló directamente contra Van Nistelrooy: "Hay un entrenador que desaparece del banquillo. Hay cosas muy mal en este club de fútbol y lleva así un tiempo. Simplemente no es lo suficientemente bueno. Hay tantas cosas mal y temo mucho por este club de fútbol en los próximos años".