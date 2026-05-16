Senesi, el chollo del verano: un central zurdo que enamora

Era un secreto a voces y se encargó el propio Bournemouth de hacerlo oficial: "Marcos Senesi dejará el club este verano al expirar su contrato, poniendo fin a cuatro años memorables en la costa sur", comunicó la entidad ‘cherry’ a través de sus canales oficiales. El central argentino llegó al Bournemouth en 2022 procedente del Feyenoord, y se consolidó como una pieza clave durante una de las etapas más exitosas en la historia reciente del club. Suma 124 partidos en un equipo que no solo se ha asentado en la Premier League, sino que apunta a jugar en Europa la próxima temporada.

"Desde el primer día que llegué, me sentí como en casa en este club. Estoy orgulloso de todo lo que hemos logrado en los últimos cuatro años y agradezco el apoyo que los aficionados siempre me han brindado", aseguró el futbolista a los medios del club.

"El AFC Bournemouth siempre tendrá un lugar especial en mi corazón y recordaré mi etapa aquí con mucho cariño", añadió. El Vitality Stadium le rendirá un homenaje el próximo martes 19 de mayo, coincidiendo con el último partido de la temporada en casa frente al Manchester City.

Marcos Senesi (Concordia, 1997) dio sus primeros pasos en el San Lorenzo y cruzó el charco en 2019 para unirse al Feyenoord a cambio de siete millones de euros. Su crecimiento en Países Bajos llamó la atención del Bournemouth, que en 2022, recién aterrizado en la élite del fútbol inglés, no dudó en invertir cerca de 15 millones para hacerse con sus servicios.

Las grandes ventas del Bournemouth Temporada 2024/25 Dominic Solanke (Tottenham Hotspur) – 64,3M€ Temporada 2025/26 Dango Ouattara (Brentford ) – 42,8M€

Milos Kerkez (Liverpool ) – 46,9M€

Dean Huijsen (Real Madrid) – 62,5M€

Ilya Zabarnyi (Paris Saint-Germain) – 63M€

Antoine Semenyo (Manchester City) – 72M€

Fue trascendental para el conjunto sureño en sus dos primeras, pero las llegadas de Zabarnyi y Huijsen lo relegaron a un segundo plano. Pero las salidas de ambos a PSG y Real Madrid, respectivamente, le volvieron a abrir las puertas al once de Iraola: lleva disputados 35 de 36 partidos en la Premier.

La entidad 'cherry' nos ha acostumbrado a grandes ventas en los últimos meses, siendo la de Semenyo al City la más reciente, pero no podrá hacer caja con el argentino.

Desde entonces, se ha revalorizado hasta alcanzar una cotización cercana a los 22 millones según 'Transfermarkt'. Ahora, con la carta de libertad en la mano, se abre ante él un mercado en el que puede elegir destino y convertirse en una de las oportunidades más atractivas a coste cero del verano. Y la gran pregunta es: ¿qué tipo de central puede sumar un perfil como el suyo a su próximo equipo?

A coste cero

Para abrir boca, basta con repasar algunas cifras que elevan su figura y confirman que estamos ante uno de los defensas con mejor manejo de balón de la Premier League: mayor número de asistencias de un defensa (5), mayor número de ocasiones creadas por un central (24), mayor número de intercepciones de un defensa (54), mayor número de pases hacia delante (1115), mayor número de entradas en el último tercio (480), mayor número de pases intentados en el último tercio por un central (580), mayor número de pases largos intentados por un jugador de campo (451), mayor número de pases largos precisos por un jugador de campo (173).

Algunas estadísticas, por cierto, más propias de un mediocentro. Lógicamente, los números no lo son todo. La posición de central zurdo está muy cotizada en el mercado, sino que se lo digan a un Barcelona que echó mucho de menos a Iñigo Martínez... hasta que encontró consuelo en un reconvertido e imperial Gerard Martín.

Marcos Senesi, central del Bournemouth / AFC Bournemouth

La pareja de centrales culé apuntaba a ser la formada por Pau Cubarsí y Eric Garcia, pero el de Sant Andreu de la Barca convenció a tal nivel que se asentó en el eje de la zaga. Y, por el momento, no hay quién lo mueva. De hecho, la secretaría técnica culé llegó a sondear a Senesi, aunque su voluntad de continuar en la Premier League frenó cualquier tipo de acercamiento. 'Sky Sports' informó hace varias semanas de que el central argentino habría alcanzado un preacuerdo con el Tottenham Hotspur, siempre y cuando no descienda a la Championship.

Central 'top'

Es un central muy completo: mezcla una impecable salida de balón con agresividad y contundencia defensiva. Con balón, es de esos centrales que no se limitan a dar el pase fácil. Tiene la suficiente técnica y clarividencia para romper líneas cuando ve el pase en progresión claro.

Noticias relacionadas

Si tiene metros para recorrer, no duda en salir con el balón conducido para fijar a los rivales y encontrar espacios. Su desplazamiento en largo es toda una delicia. Se hace fuerte en el cuerpo a cuerpo y es agresivo atacando el balón. Le gusta anticipar, lo que le hace ganar muchas intercepciones. También es poderoso en el juego aéreo. Quienquiera que se lo lleve, incorporará a un central de primer nivel.