COPA ÁFRICA

Senegal - Marruecos, en directo hoy: Final de la Copa África, última hora en vivo

Sigue en directo y online la final de la Copa África 2025 entre Senegal y Marruecos

Brahim Díaz, ídolo en Marruecos

Brahim Díaz, ídolo en Marruecos / EFE

David Raurell

Senegal y Marruecos se miden en una final de muchísima tensión. Sigue aquí en SPORT este auténtico partidazo.

