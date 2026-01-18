En directo
COPA ÁFRICA
Senegal - Marruecos, en directo hoy: Final de la Copa África, última hora en vivo
Sigue en directo y online la final de la Copa África 2025 entre Senegal y Marruecos
David Raurell
Senegal y Marruecos se miden en una final de muchísima tensión. Sigue aquí en SPORT este auténtico partidazo.
MIN 2 I Senegal 0-0 Marruecos
El público del estadio, mayoritariamente marroquí, pita en cada posesión de los jugadores senegaleses.
MIN 1
¡Arranca el partido!
Ya se juega en Rabat
Hakimi e Idrissa Gueye, capitanes de las dos selecciones finalistas, ya se saludan antes de realizar el sorteo inicial junto al colegiado del encuentro.
Los 22 protagonistas ya han saltado al césped del estadio Prince Moulay Abdellah.
Ahora es el turno de escuchar los himnos nacionales de ambas selecciones. En primer lugar sonará el de Senegal.
Senegal se enfrenta al difícil papel de vencer a la favorita en su casa (Rabat).
La selección dirigida por Walid Regragui está firmando una brillante competición al son de Brahim Díaz.
Las estadísticas defensivas de los marroquíes asombran: tan solo un gol encajado en todo el torneo.
El XI de Senegal
Thiaw, por su parte, sale de inicio con:
Edouard Mendy; Antoine Mendy, Sarr, Niakhaté, Diouf; Ndiaye, Camara, Idrissa Gueye, Pape Gueye; Nico Jackson, Sadio Mané
Los elegidos por Regragui
El técnico de Marruecos apuesta por el siguiente XI:
Bono; Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui; El Aynaoui, Saibari; El Khannouss, Brahim, Abde; El Kaabi
El camino a la final
Marruecos llegó a la final después de eliminar en la tanda de penaltis a Nigeria (2-4) en un encuentro donde los de Regragui no estuvieron acertados.
Por su parte, los senegaleses lo consiguieron tras vencer a la selección egipcia de Mo Salah gracias a un tanto de Sadio Mané en el tramo final de partido.
¡Sean bienvenidos a Rabat!
¡Muy buenas tardes!
Arrancamos con el seguimiento en vivo de la gran final de la Copa África entre Marruecos y Senegal.
Ambas selecciones se ven las caras en el estadio Prince Moulay Abdallah de Rabat, lugar que decidirá el nombre del nuevo campeón del torneo.
¡Qué gran tarde de fútbol nos espera!
