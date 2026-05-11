Señalan a Zubimendi en Inglaterra: "El cambio fue duro"

Que poca memoria tiene el fútbol. Un día estás en una nube y, en un abrir y cerrar de ojos, eres señalado por los mismos que ayer te aplaudían. Y eso es justo lo que le está ocurriendo al bueno de Martín Zubimendi, que perdió la condición de intocable en el Arsenal en cuestión de días. Pese a ser elegido MVP en la vuelta de los cuartos de final de la Champions ante el Sporting el pasado 15 de abril, perdió la titularidad y encadena tres suplencias.

Al donostiarra se le vislumbró como el metrónomo que necesitaba Arteta. Un centrocampista fino, inteligente, fiable y seguro, tanto con balón como sin él, gracias a su capacidad de anticipación. A base de exhibiciones —incluida la final de la Eurocopa— dejó claro que iba a labrarse su propio camino y que, lejos de ser el ‘nuevo Rodri’, quería convertirse simplemente en sí mismo.

Su rendimiento reciente, sin embargo, está dejando más dudas que certezas y ha sido objeto de críticas estas últimas semanas. El más duro, sin lugar a dudas, fue el exfutbolista del Manchester United y ahora comentarista, Gary Neville: "Al comienzo de la temporada pensé que Zubimendi era un gran fichaje. Ha sido un buen jugador para el Arsenal, pero ahora mismo esperaba que fuera el jugador clave".

Suplente... y sustituido 40 minutos después

El canterano 'txuri-urdin' volvió a quedarse fuera del once en el London Stadium, aunque tuvo que saltar al terreno de juego en el minuto 28 ante la lesión de Ben White. La imagen sorprendente llegó después: fue sustituido por Havertz en el 67', cuando apenas llevaba 40 minutos sobre el césped.

Summerville y Zubimendi disputan un balón en el London Stadium / DANIEL HAMBURY / EFE

"Nunca es fácil hacerle eso a un jugador, sobre todo a alguien con la calidad de Martín", lamentó un Arteta que justificó su decisión con el siguiente argumento: "El (cambio) de 'Zubi' fue duro, pero realmente sentí que teníamos que poner a dos centrocampistas ofensivos en ese momento para generar todo tipo de problemas y peligro. Como entrenador, hay que ser frío y hacer lo que el partido exige para ganar. Gracias a Dios que salió bien".

Quiso regresar al plan inicial de partido y no dudó en retirar a Zubimendi. El centrocampista, fichado por 70 millones de euros, se había destapado como llegador en el norte de Londres: suma seis dianas y tres asistencias en 54 partidos. "Tenía en mente mejorar en este aspecto", garantizaba.

Henry defiende a Arteta

Probó a Lewis-Skelly en el doble pivote ante el Fulham y, viendo el éxito, decidió premiar al canterano y darle continuidad contra el Atlético. Una variante táctica que Thierry Henry alabó: "No vi a Zubimendi hacer eso a menudo: las piernas, la anticipación, detener a alguien... Hacer que el rival sienta que estás ahí todo el tiempo".

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Lewis-Skelly, en el duelo ante el PSG / @OptaJoe

"Hay una diferencia fundamental entre el Arsenal que hemos visto en las últimas semanas. Sin faltarle el respeto a Zubimendi, es un jugador cauteloso. En cambio, el primer pensamiento de Lewis-Skelly es girar y mirar hacia adelante rápidamente. Creo que eso realmente permite al Arsenal avanzar más rápido", aportó Gary Lineker.