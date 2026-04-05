Semifinales de la FA Cup 2026: Cruces tras el sorteo, fechas y rival del City de Guardiola

La FA Cup 2025/26 ha cerrado el telón de los cuartos de final. Una vez realizado el sorteo de la penúltima ronda de la competición, los cuatro equipos que todavía quedan en pie en la competición ya conocen quiénes serán sus próximos rivales con las vistas puestas en la final del torneo copero que se disputará en Wembley.

El torneo decano del campeonato inglés ha vuelto a escena este fin de semana. El primer equipo en conseguir su billete a semifinales fue el Manchester City, que apalizó sin contemplaciones al Liverpool en el Etihad (4-0). Son siete las ocasiones que el equipo mancuniano ha levantado el torneo, una nómina que quieren ampliar esta temporada tras dejar en el camino a Exeter City, Salford City, Newcastle y Liverpool, este último en cuartos de final.

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City / EFE

Unas horas más tarde llegó el turno del Chelsea, que endosó un sonoro 7-0 al Port Vale para cumplir con su trámite de cuartos de final. La sorpresa llegó para el Arsenal, que cayó con estrépito contra el Southampton (2-1) y dijo adiós a un nuevo título bajo las órdenes de Mikel Arteta. West Ham y Leeds se disputaron el último billete a semifinales, que terminó con los 'Whites' clasificando a la próxima ronda de forma épica con prórroga incluida y tanda de penaltis (2-2, 2-3 en penaltis*).

Tras el pitido final del último partido se celebró el sorteo de semifinales, que dejó dos emparejamientos a partido único que se disputarán ambos en Wembley, como la final. En caso de empate, el encuentro se decide en la prórroga y, de seguir igual, llegaría el turno de los penaltis.

Todos los partidos de las semifinales de la FA Cup 2025/26

Chelsea v Leeds United

Manchester City v Southampton *Las semifinales se disputarán el sábado 25 y el domingo 26 de abril en el estadio de Wembley.

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