Semenyo se viste de mago y le da otro título a Pep en Wembley

Otro título más para el Manchester City. Pep Guardiola sumó un nuevo doblete copero esta temporada tras vencer la final de la FA Cup al Chelsea en el estadio de Wembley de Londres (0-1) gracias a un golazo de Antoine Semenyo, que desatascó un partido poco vistoso.

Final FA Cup FA Cup CHE 0 1 MCI Alineaciones Chelsea Sánchez; Gusto, Fofana, Colwill, Hato; James (Delap, m.83), Caicedo, Enzo; Palmer, Cucurella (Neto, m.74); y Joao Pedro (Garnacho, m.86). Manchester City Trafford; Nunes, Khusanov, Guéhi, O'Reilly; Rodri (Kovacic, m.65), Silva, Marmoush (Cherki, m.46); Semenyo, Doku y Haaland.

El ghanés se inventó una obra de arte a falta de 20 minutos del final con un remate de tacón. Se lo sacó de la manga tras un pase de Haaland. Al extremo le costó aparecer durante el partido, pero cuando lo hizo, fue por la puerta grande. Robert Sánchez, que recordaba a Petr Cech saliendo al campo con un gorro protector para el cráneo debido a su duro golpe con Morgan Gibbs-White en el reciente partido contra el Nottingham Forest, no pudo hacer nada para pararlo.

Acabó la maldición del conjunto 'sky blue' en la FA Cup. El City llevaba dos finales consecutivas perdidas, ante el Crystal Palace la pasada temporada y ante el Manchester United la anterior, en 2024. Pero este año, Wembley le da suerte a Guardiola. Es el segundo título de la temporada de su equipo tras la EFL Cup (Carabao Cup) conseguida también en el mismo estadio, ante el Arsenal en marzo.

Antes del inicio del partido, la noticia positiva fue la titularidad de Rodri Hernández, que no aguantó todo el partido y le sustituyó Kovacic pasada la hora de juego.

En el campo, ni Chelsea ni City tuvieron demasiado éxito de cara a puerta. Los de Guardiola crearon más peligro colectivo e incluso tuvo un gol anulado a Haaland en el minuto 26. Por la parte 'blue' el único peligro venía casi únicamente por parte de Joao Pedro, protagonista esta semana debido al interés del FC Barcelona, que acabó lesionado y tuvo que ser sustituido en los últimos minutos del encuentro.

El Chelsea apretó más en la segunda parte, ayudado por un James Trafford desconcentrado, y pidió varios penaltis ante sus pocas opciones de llegar con disparos claros a la portería 'cityzen'. El juego amplio del campeón se basó en el desborde por las bandas, dejando a Haaland con poco protagonismo y con una nueva final sin conseguir su gol.

Tras el gol de Semenyo, el City tuvo aún jugadas claras para aumentar el marcador, pero Robert Sánchez salvó a su equipo con un paradón a un duro disparo de Cherki y Mateus Nunes envió un pase 'de la muerte' que iba hacia Haaland al palo.

Bernardo Silva celebra la FA Cup conseguida con el Manchester City / NEIL HALL / EFE

Ahora, el City se puede centrar en sus últimas esperanzas de hacerse con el título de la Premier League, ahora en manos del Arsenal. Al City le resta una visita al Bournemouth y un último encuentro en casa contra el Aston Villa para tratar de conseguir el triplete. Depende de que el equipo de Arteta, con la final de la Champions en el horizonte, falle.

El Chelsea, por su parte, sigue con su crisis. Sin opciones de clasificarse para competiciones europeas la próxima temporada, no ha vuelto a ganar al City en ninguna competición desde la final de la Champions de 2021; 14 partidos consecutivos sin conocer la victoria. Este domingo, el club 'blue' podría anunciar la llegada de Xabi Alonso de cara a la próxima temporada para revertir la situación del club.

Pep aumenta su palmarés

Con este título de la FA Cup, Pep Guardiola aumenta a 41 su palmarés de títulos como entrenador de fútbol. Se trata del segundo entrenador de la historia del balompié más ganador, solo por detrás de Sir Alex Ferguson, con 49 trofeos en su currículum.

Pep Guardiola, con la FA Cup de 2026 conquistada en Wembley / DPA vía Europa Press

El de Santpedor ha levantado 14 metales durante su etapa al mando del FC Barcelona, conquistó 7 con el Bayern Múnich en el fútbol alemán y ha conquistado su 20ª corona dirigiendo al Manchester City en Inglaterra

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Entre sus títulos más especiales se incluyen tres UEFA Champions League (dos con el Barça y uno con los 'cityzens'), tres ligas españolas. Tres Bundesligas y seis Premier Leagues, además de cuatro Mundiales de Clubes.