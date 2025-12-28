Semenyo, el fichaje inminente de Guardiola

Pep Guardiola acelera para tener a un nuevo nombre en la plantilla. Se trata de Antoine Semenyo, que es uno de los jugadores que más han sonado para salir de su equipo en este próximo mercado de fichajes.

El delantero del Bournemouth ha sorprendido esta temporada bajo el mando de Andoni Iraola con ocho goles y tres asistencias en 16 partidos, y se ha convertido en una pieza codiciada en los equipos del 'Big Six' de la Premier League. Uno de ellos, el Manchester City.

Según apunta la BBC, el equipo 'cityzen' aprieta para cerrar su incorporación en las próximas 48 horas. Tanta es la competencia para hacerse con sus servicios, que Pep Guardiola ya habría indicado que quiere tener el ok definitivo antes del 1 de enero de 2026. Otros equipos como Manchester United, Liverpool, Chelsea y Tottenham también se habían interesado en el delantero.

El jugador, que ha recibido varias propuestas, priorizaría el City y vería con buenos ojos incorporarse a la disciplina mancuniana lo antes posible. Aun así, los 'Cherries' querrían aguantar hasta el final del mes para contar con él en dos partidos más, ante el Arsenal el día 3 y ante el Tottenham el día 7.

"La situación es bastante clara. Antoine es un jugador fundamental para nosotros. Incluso en partidos como el de hoy, donde probablemente no ha jugado bien, siempre es una amenaza para marcar y asistir. Crea ocasiones de gol y además aporta mucha fuerza física a nuestro juego. Obviamente, no quiero perderlo. Esto es bastante claro, pero hay algunas situaciones que escapan a mi control", decía Andoni Iraola tras el partido ante el Brentford de este sábado. "Estará listo para jugar de nuevo en tres días (ante el Chelsea, el 30 de diciembre) y el siguiente. Espero que juegue mucho más con nosotros. Cuantos más partidos pueda jugar Antoine con nosotros... si puede jugar años con nosotros, mucho mejor. Si no pueden ser años, meses. Cuanto más tiempo juegue con nosotros, mejor para nosotros".

El mercado de invierno se abre el próximo 2 de enero, pero los reportes apuntan a que, antes del día 10 de ese mismo mes, el ghanés podría salir de su club con el previo pago de la cláusula de 72 millones de euros, además de cinco en variables. Iraola fichó a Semenyo procedente del Bristol City en enero de 2023 por 10,25 millones de euros.