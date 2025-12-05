La 'segunda vida' de Slot tiene fecha de caducidad

Arne Slot camina sobre una cuerda cada vez más fina en el Liverpool. Según informa 'indykaila News', la cúpula 'red' se reunió de urgencia con el técnico la pasada semana para trasladarle un mensaje tan directo como inquietante: su continuidad depende de manera inmediata de los resultados.

La advertencia, además incluye un plazo claro. Si el equipo no consigue la victoria en el decisivo duelo ante el Leeds United, la directiva volverá a reunirse entre el domingo y el lunes para evaluar su destitución.

De hecho, según añadió Jamie Carragher en la señal televisiva, Slot “tiene una semana para salvar su trabajo”.

La situación no se limita a los despachos. En el vestuario, según la misma fuente, varias voces con peso específico reconocerían sentirse desorientadas por la deriva táctica del equipo. Los planes de partido varían a diario y sin una línea reconocible, un vaivén que ha generado desconcierto y ha erosionado la moral interna. La sensación entre algunos futbolistas sería que la identidad del equipo se diluye con cada cambio y que la falta de claridad se traslada directamente al césped.

El conjunto llega a este punto crítico tras una serie de resultados que han encendido todas las alarmas. La goleada encajada ante el PSV en Champions y la acumulación de derrotas en las últimas semanas han debilitado la posición de Slot, quien ya admitió públicamente estar bajo presión y salvó el primer 'match ball' con la victoria por 0 a 2 ante el West Ham.

El discurso oficial del club, por el momento, sigue siendo de confianza en el proyecto, pero la caída deportiva y el creciente malestar del vestuario han modificado por completo el escenario. Cabe recordar que el Liverpool ha gastado este verano más de 480 millones de euros en fichajes para reforzar la plantilla, algo que solo han generado más desespero en la afición. Los 145 millones por Alexandre Isak o los 125 por Florian Witrz, además de los casi 100 por Hugo Ekitité pusieron el listón muy alto. Un listón al que el equipo no ha llegado.

Los próximos días marcarán el futuro inmediato del entrenador. En Anfield crece la sensación de que la 'segunda vida' de Arne Slot se agota, y que el cruce ante el Leeds puede convertirse en el último examen de un ciclo que nació con ambición y que ahora se tambalea en medio de la incertidumbre.