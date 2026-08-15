La segunda oportunidad de Rashford ya es una realidad

No se enfundaba Marcus Rashford la camiseta 'red devil' desde diciembre de 2024. Tras encadenar cesiones en Aston Villa y Barcelona, el hijo pródigo de Old Trafford volvió a sentirse futbolista del Manchester United. Michael Carrick, con quien llegó a compartir vestuario y confía en sacar su mejor versión, dejó claro que contaba con él: "Es nuestro jugador. Ha vuelto en plena forma. Es como cualquier otro jugador. Lo conozco desde hace mucho tiempo y nos aporta algo un poco diferente. Estamos deseando que empiece la temporada", afirmó en declaraciones a 'ITV'.

El inglés quedó encantado con su préstamo en Barcelona y bajo las órdenes de Hansi Flick recuperó aquella lusión que pudo haber perdido por el camino. Pero su vinculación contractual llegó a su fin el pasado 30 de junio y, tras su participación en el Mundial y disfrutar de los posteriores vacaciones, se incorporó a la pretemporada del conjunto mancuniano.

Pese a las distintas especulaciones en torno a su futuro, Rashford se sumó al resto del grupo en Carrington con total normalidad. El Barcelona decidió no activar la opción de compra de 30 millones de euros que incluía su contrato de cesión y se decantó por la compra de su compatriota Anthony Gordon para reforzar el extremo. Su retorno a Old Trafford era incierto, pero se encargó Carrick de disipar cualquier duda tras el amistoso de pretemporada frente al Leeds del miércoles.

"Lleva dos o tres días de vuelta entrenando y todo es bastante normal, la verdad. Ha estado de muy buen ánimo desde que volvió", detalló. Y tras acumular algo de rodaje en sus piernas, gozó de sus primeros minutos con la elástica 'red devil' en un amistoso de pretemporada frente al Milan.

Derrota ante Amorim

El United cayó ante el conjunto 'rossonero' en su último test antes del inicio de la Premier League. Se avanzó en el marcador por medio de Maguire, empató Chukwueze y pese a que Dorgu puso el 1-2 al inicio de la segunda mitad, los italianos, con goles de Cissè, Gonçalo Ramos y Loftus-Cheek, se llevaron el triunfo en Polonia. Fue, por cierto, el reencuentro de Rúben Amorim, ahora entrenador de los milaneses, con su exequipo.

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Rashford reapareció con el club tras 20 meses de ausencia, pero apenas pudo marcar diferencias sobre el césped. El inglés ingresó con el dorsal número 9 y rozó el gol tras recibir un centro de Lisandro que se le marchó largo. Los 'red devils' debutan el próximo 22 de agosto frente al recién ascendido Hull City.