Una segunda oportunidad para Mudryk

Mykhailo Mudryk volverá a sentirse futbolista. En Londres, pero no en Stamford Bridge, sino en el Tottenham Hotspur Stadium. El ucraniano jugará este curso cedido en los 'spurs' con el objetivo de relanzar su carrera tras 20 meses de suspensión por dopaje.

El extremo jugó unos minutos con la camiseta 'blue' en un amistoso contra la Juventus, habiendo sido su último partido oficial en noviembre de 2024, ante el Heidenheim alemán en la Conference League.

Mudryk fue sancionado tras haber dado positivo en un control antidoping al detectar meldonium en su cuerpo, una sustancia que puede aumentar la capacidad respiratoria. La FA le aplicó una prohibición de jugar al fútbol durante cuatro años, sanción máxima en este tipo de casos. Aún le restaba la mitad de la suspensión, pero un cambio en el reglamento respecto a este tipo de situaciones hizo que el TAS finalmente terminara levantándole la sanción.

Alejado del foco mediático, llegó a entrenarse con el equipo nacional ucraniano de atletismo. Batió récords de velocidad en la Premier League, con una punta de 36,67 km/h en su primer partido con el Chelsea. Su objetivo parecía ser competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 como velocista.

En enero de 2023, el Chelsea pagó 70 millones por el ucraniano, que firmó un contrato de ocho años y medio. Ahora emprende una nueva aventura en la misma ciudad, de la mano de un Tottenham que podrá efectuar una opción de compra a final de temporada, valorada en 88 millones de euros.

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Se reencuentra con De Zerbi, a quien tuvo de entrenador en el Shakhtar Donetsk y llegó a vaticinar que "Mudryk puede ganar el Balón de Oro en el futuro".