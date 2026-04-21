FÚTBOL INTERNACIONAL
La segunda división inglesa rechaza la implementación del VAR
Los equipos de la Championship se oponen al FVS, el 'VAR low cost' en el que cada entrenador tiene la posibilidad de pedir dos revisiones
EFE
Los clubes del Championship, la Segunda división inglesa, se han opuesto a la introducción de una versión más modesta del VAR a partir de la próxima temporada.
Según medios ingleses, el colegio de árbitro de la EFL, la entidad que regula de la Segunda a la Cuarta división de Inglaterra, sugirió que se instalara esta tecnología, que es más barata que el VAR normal y que concede a los entrenadores una serie de peticiones limitadas que pueden utilizar para revisar jugadas polémicas.
Sin embargo, los clubes del Championship han votado en contra de esta medida y por lo tanto no será introducida a partir de la temporada 2026-2027.
Las razones para desechar esta idea radican en las pérdidas de tiempo y la ralentización del juego que originan y el coste que deriva la instalación de las cámaras y toda la tecnología que requiere el VAR.
El Championship no continuará con VAR, aunque sí cuenta con la tecnología de línea de gol.
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