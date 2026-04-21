La segunda división inglesa rechaza la implementación del VAR

Los clubes del Championship, la Segunda división inglesa, se han opuesto a la introducción de una versión más modesta del VAR a partir de la próxima temporada.

Según medios ingleses, el colegio de árbitro de la EFL, la entidad que regula de la Segunda a la Cuarta división de Inglaterra, sugirió que se instalara esta tecnología, que es más barata que el VAR normal y que concede a los entrenadores una serie de peticiones limitadas que pueden utilizar para revisar jugadas polémicas.

Sin embargo, los clubes del Championship han votado en contra de esta medida y por lo tanto no será introducida a partir de la temporada 2026-2027.

Las razones para desechar esta idea radican en las pérdidas de tiempo y la ralentización del juego que originan y el coste que deriva la instalación de las cámaras y toda la tecnología que requiere el VAR.

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