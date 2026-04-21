Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real Madrid - AlavésMadrid - Alavés alineacionesA qué hora juega el MadridIraolaRodriGuardiolaFichajes BarçaBastoniClaudio GiráldezRadios hoyJuanma CastañoBarça basket EuroligaPlay in EuroligaOlivia RodrigoObras Camp NouAlonsoRemiroAtlético CTABarcelona - Celta horarioEspanyol - Barcelona horarioAston MartinSito AlonsoMotoGP HorariosLaLiga hoyFlecha Valona 2026Pueblo AitanaBaliza V-16Damián LópezPS Plus
instagramlinkedin

FÚTBOL INTERNACIONAL

La segunda división inglesa rechaza la implementación del VAR

Los equipos de la Championship se oponen al FVS, el 'VAR low cost' en el que cada entrenador tiene la posibilidad de pedir dos revisiones

Un árbitro revisando el VAR en el City Ground del Newcastle durante un partido de la Europa League

Un árbitro revisando el VAR en el City Ground del Newcastle durante un partido de la Europa League / DPA vía Europa Press

EFE

Londres

Los clubes del Championship, la Segunda división inglesa, se han opuesto a la introducción de una versión más modesta del VAR a partir de la próxima temporada.

Según medios ingleses, el colegio de árbitro de la EFL, la entidad que regula de la Segunda a la Cuarta división de Inglaterra, sugirió que se instalara esta tecnología, que es más barata que el VAR normal y que concede a los entrenadores una serie de peticiones limitadas que pueden utilizar para revisar jugadas polémicas.

Sin embargo, los clubes del Championship han votado en contra de esta medida y por lo tanto no será introducida a partir de la temporada 2026-2027.

Las razones para desechar esta idea radican en las pérdidas de tiempo y la ralentización del juego que originan y el coste que deriva la instalación de las cámaras y toda la tecnología que requiere el VAR.

Noticias relacionadas

El Championship no continuará con VAR, aunque sí cuenta con la tecnología de línea de gol.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL