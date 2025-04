El secreto de Guardiola al descubierto: Nico González explica cómo mejora a sus futbolistas

El Manchester City intentó frenar su mala dinámica de resultados con un importante desembolso en el mercado de fichajes invernal. Entre otros, llegó Nico González procedente del Oporto a cambio de una cantidad cercana a los 60 millones de euros.

El centrocampista gallego aterrizó como solución de emergencia para sustituir a Rodri. Nadie puede reemplazar al reciente Balón de Oro. Sin embargo, poco a poco, Nico se va adaptando a una nueva liga, su rol en el equipo y lo que le demanda Pep Guardiola sobre el terreno de juego.

En ese sentido, el técnico catalán está siendo uno de los responsables de su rápida mejora. Así lo ha reconocido el propio Nico González en una entrevista en 'Erasmus FC', donde desvela cómo es trabajar con el preparador de Santpedor.

El joven futbolista destacó que "los entrenamientos son muy chulos, hacemos rondos casi todos los días, así que ahí se disfruta mucho". Y es que los rondos son una actividad muy habitual en las sesiones que prepara Guardiola.

Asimismo, Nico explicó la forma que utiliza Guardiola para mejorar a sus jugadores: "Aprendes mucho, te insiste mucho en ciertas cosas que son importantes, sobre todo para los mediocentros". "Te insiste mucho todos los días y al final te focalizas en mejorar en ese sentido", añadió.

LA RELACIÓN CON KEVIN DE BRUYNE

En el avance de la entrevista, el centrocampista gallego también habló de su compañero Kevin de Bruyne y su sentido del humor. "En el primer partido me lesioné en el minuto 15-20, y me vacilaba mucho. Me sorprendió, yo solo llevaba tres días y es bastante bromista", explicó.

Pero el belga también sorprendió a Nico González por su trabajo fuera del campo: "Algo también que me ha llamado mucho la atención de él es que lo veo mucho en el gimnasio. Siempre está ahí, antes de los entrenamientos y después".

Por último, Nico también repasó la tensión vivida en las negociaciones para llegar al City: "Apenas 10 días antes de que se cerrase el mercado, esos diez días fueron horribles, con mucha tensión".

"El primer día que me lo dijeron, si tuviera que haber venido directo esa noche después de jugar, venía en coche si hacía falta. Para venir aquí, a un club así, no hay ninguna duda", concluyó.