Scholes estalla contra Amorim: "¡Es una mierda! ¡Está arruinando al chico!"

El futuro de Kobbie Mainoo vuelve a dividir al Manchester United. Paul Scholes ha criticado con dureza a Rúben Amorim por su gestión del joven centrocampista, al que considera "arruinado" por la falta de oportunidades en un equipo que "no controla los partidos". El técnico portugués ha respondido con firmeza, defendiendo su derecho a elegir el once y ha asegurado que ve al inglés "como un titular más", aunque todavía no le haya dado una sola titularidad en la Premier esta temporada.

Scholes estalla contra Amorim

Las últimas declaraciones de Scholes han encendido el debate. El excentrocampista, once veces campeón de la liga con el United, ha reaccionado en redes sociales a unas palabras de Amorim en las que el técnico aseguraba que veía a Mainoo "como un titular, igual que los demás" pese a no alinearle de inicio en la Premier.

El exjugador ha calificado ese discurso de "bullshit" (mentira) y ha asegurado que "el chico se está arruinando" al no jugar en un equipo que "no es capaz de controlar un partido de fútbol". El ex del United ha añadido, además, que odia ver marcharse a los canteranos, pero que quizá lo mejor para Kobie sea salir porque "ya es suficiente".

No es la primera vez que 'Scholsy' se posiciona públicamente a favor del centrocampista. Tras la irrupción del centrocampista en el curso 2023/24, el propio exjugador llegó a decir que el mediocentro era "diez veces mejor" de lo que él era a los 19 años, destacando su calma con balón y su capacidad para aparecer en grandes citas, como la final de la FA Cup de 2024 ante el City, en la que marcó y fue decisivo.

Mainoo, de héroe de Wembley a suplente fijo

El enfado del excapitán de los 'Diablos Rojos' se entiende a la luz de los números. A inicios de diciembre, Kobbie Mainoo, no ha sido titular en ningún partido de Premier League esta temporada. Su única presencia en el once inicial con Amorim llegó en la Copa de la Liga, en la eliminación por penaltis ante el modesto Grimsby Town en agosto. En liga acumula 171 minutos repartidos en nueve partidos y tampoco saltó al césped este jueves en el 1-1 ante el West Ham en Old Trafford.

Mainoo se convirtió en el acompañante de Declan Rice en el centro del campo / EFE

Según diversas informaciones, el jugador ya pidió salir cedido este verano para tener más minutos y el Nápoles estuvo entre los clubes interesados, pero el United bloqueó la operación. Ahora, medios ingleses apuntan a que al menos una docena de equipos de Inglaterra, Italia, España y Alemania siguen de cerca su situación de cara al mercado de enero, dispuestos a ofrecerle un papel protagonista si el club abre la puerta a un préstamo.

Amorim se defiende y reivindica su autoridad

Rúben Amorim, sin embargo, no se ha quedado callado. En una rueda de prensa tensa antes del duelo ante el Wolverhampton, el técnico fue preguntado una y otra vez por la situación de Mainoo y por las críticas de Scholes y otros exjugadores. El portugués ha explicado "solo quiero ganar" y que en el rol que podría ocupar el inglés compiten también Manuel Ugarte, Casemiro y, sobre todo, Bruno Fernandes, capitán del equipo y prácticamente siempre disponible, lo que ha reducido el espacio para el canterano. "Puede tener que ver con eso", apuntó, en referencia al encaje táctico del joven centrocampista.

Scholes estalla contra Amorim: "¡Es una MIERDA! ¡Está arruinando al chico!" / @paulscholesaaa

El entrenador del United también ha reaccionado con molestia cuando se le ha sugerido que su manejo de Mainoo demostraba falta de confianza en la academia del club. El ex del Sporting ha recordado que sigue tirando de jóvenes en otras posiciones y ha defendido que, en la situación actual, debe elegir a "los más preparados" para sostener un proyecto bajo enorme presión y ha aprovechado para mandar un mensaje a sus críticos: "Entiendo que améis a Kobbie, juega con Inglaterra, pero eso no significa que tenga que ponerle cuando siento que no debo hacerlo. Es mi decisión".