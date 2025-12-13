Scholes carga de nuevo contra Amorim: "No creo que el entrenador entienda el club, no creo que sea el hombre adecuado"

Ni la goleada por 4–1 al Wolverhampton ni la escalada hacia los puestos de Champions han rebajado el tono de Paul Scholes. El mito del Manchester United ha aprovechado de nuevo su podcast "The Good, the Bad and the Football" para cargar contra Rubén Amorim, al que acusa de no conectar con la cultura del club, y para recomendar a Kobbie Mainoo que se plantee un cambio de aires si quiere progresar como futbolista.

"El entrenador no entiende este club"

Scholes ha centrado buena parte de su discurso en el banquillo. Según el excentrocampista, Amorim no representa el estilo que ha hecho grande al United. El once veces campeón de la Premier League ha señalado que el equipo ha perdido la esencia de asumir riesgos con balón, atacar con muchos hombres y someter al rival desde la iniciativa, pilares que él asocia a la etapa dorada de Old Trafford: "Extremos que desborden. Tiros a puerta. Un poco de habilidad. Nada."

En sus intervenciones recientes, el exjugador inglés insiste en que el portugués "no entiende" la dimensión del club y critica decisiones tácticas como la apuesta por una defensa de tres centrales y determinados cambios conservadores en segundas partes que, a su juicio, chocan con la mentalidad ofensiva que reclama la grada.

'Scholsy' ha extendido el reproche a los despachos. 'El Colorado' ha cuestiona la hoja de ruta diseñada por la nueva cúpula deportiva y sostiene que fichajes como el propio Amorim responden más a una visión corporativa que a la tradición futbolística del United, lo que alimenta la sensación de desconexión entre el vestuario, el banquillo y el legado que él encarna: "No son el Manchester United. No tienen ni idea de lo que es fichar a un jugador del Manchester United, ni de lo que es traer a un entrenador del Manchester United".

Mainoo, en el centro del huracán

El otro gran foco de la crítica lleva nombre propio. Kobbie Mainoo, una de las mayores promesas de la cantera, apenas ha tenido protagonismo esta temporada en Premier, con un puñado de apariciones saliendo desde el banquillo que no han bastado para llamar la atención del seleccionador inglés Thomas Tuchel.

Manchester United's Kobbie Mainoo runs into position during the English Premier League soccer match between Crystal Palace and Manchester United, at Selhurst Park Stadium in London, Sunday, Nov. 30, 2025. (AP Photo/Dave Shopland) / Dave Shopland / AP

Scholes considera que el centrocampista ya ha "perdido tiempo de desarrollo" y ha llegado a plantear que, en el escenario actual, Mainoo debería valorar seriamente marcharse del United. Paul ha hablado incluso sobre la posibilidad de fichar por el Chelsea, por mucho que un traspaso directo entre clubes rivales sería "vergonzoso" para el United.

El exjugador ha recordado que, según la prensa inglesa, hay hasta una docena de clubes pendientes de la situación del mediocentro y ha alertado de que otro año sin minutos podría frenar una carrera que muchos en Carrington veían encaminada a ser el próximo faro del centro del campo. Viejos compañeros como Nicky Butt han respaldado públicamente la idea de que el joven necesita continuidad, pero no descartan que tenga que encontrarla lejos de Manchester.

Amorim, por su parte, ha defendido sus decisiones. El técnico ha reiterado que las alineaciones responden al rendimiento diario en los entrenamientos y no al ruido mediático ni al nombre de los futbolistas, y ha insistido en que no va a alterar su libreto por la presión de exjugadores, por muy influyentes que sean.

Resultados al alza y un debate que no se apaga

Las palabras de Scholes han llegado en un momento delicado en lo anímico pero razonablemente positivo en lo clasificatorio. Los 'Red Devils' ha enlazado varias actuaciones convincentes y la goleada de este fin de semana a los Wolves (1-4) le ha colocado a un punto de la cuarta plaza de la Premier —en manos del Crystal Palace—, una situación menos dramática que hace un año, cuando el equipo se movía en mitad de tabla sin un plan claro.

Manchester United's Bruno Fernandes, left, celebrates after scoring during the Premier League soccer match between Wolverhampton Wandere and Manchester United in Wolverhampton, England Monday, Dec. 8, 2025. (AP Photo/Dave Shopland) Associated Press / LaPresse Only italy and spain / Associated Press / LaPresse / LAP

Ese contraste entre números y sensaciones alimenta el debate. Parte de la afición y del entorno valora la mejora de resultados y pide paciencia con un proyecto todavía en construcción; otros, alineados con el discurso de Scholes, entienden que el listón para el United no puede ser solo pelear por el cuarto puesto y reprochan a Amorim un estilo que perciben como plano y alejado del imaginario ofensivo del club: "El Manchester United se trata de tomar riesgos y entretener, más que nada. Tener a la afición en vilo, lista para empezar", ha afirmado el exjugador.

Por ahora, no hay indicios de que el cargo de Amorim esté en peligro inmediato. Sin embargo, cada aparición de 'Scholsy' reabre una grieta simbólica entre la vieja guardia del vestuario que ganó todo y la nueva estructura deportiva que intenta reconstruir el proyecto. El futuro de Mainoo, convertido ya en caso político además de deportivo, se dibuja como uno de los termómetros más claros para medir hasta qué punto el United escucha a sus leyendas o mantiene el rumbo marcado por su actual entrenador.